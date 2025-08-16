Erin se torna furacão de máxima potência enquanto se aproxima do Caribe

O furacão Erin se intensificou neste sábado (16) para uma tempestade “catastrófica” de categoria 5 enquanto avançava em direção ao Caribe, com funcionários meteorológicos alertando sobre possíveis inundações repentinas e deslizamentos de terra.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC) disse em seu último relatório que os ventos máximos sustentados da tempestade aumentaram para 255 quilômetros por hora às 11h20 (12h20 em Brasília).

Erin, o primeiro furacão da temporada do Atlântico deste ano, estava localizado a cerca de 170 quilômetros a nordeste de Anguila, nas Ilhas Leeward do norte, uma área que inclui as Ilhas Virgens dos EUA e do Reino Unido.

“Erin agora é um furacão catastrófico de Categoria 5”, disse o NHC.

Alertas de tempestade tropical permaneceram em vigor para St Martin, St Barthelemy e Sint Maarten.

Espera-se que o centro do furacão passe durante o fim de semana apenas ao norte das Ilhas Leeward do norte, Ilhas Virgens e Porto Rico.

A tempestade pode inundar as ilhas com até quinze centímetros (seis polegadas) de chuva em áreas isoladas, disse o NHC.

Espera-se hoje um fortalecimento rápido contínuo, seguido por variações na intensidade ao longo do fim de semana,” disse a agência em um relatório anterior.

Também alertou para “inundações repentinas e urbanas localmente consideráveis, além de deslizamentos de terra ou lama”.

Ondas geradas por Erin afetarão partes das Ilhas Leeward do norte, Ilhas Virgens, Porto Rico, Espanhola e as Ilhas Turks e Caicos durante o fim de semana.

Essas ondas se espalharão para as Bahamas, Bermudas e a Costa Leste dos EUA no início da próxima semana, criando “ondas e correntes de retorno ameaçadoras à vida”, informou o NHC.

O furacão está previsto para virar para o norte até o final do domingo. Embora meteorologistas tenham expressado confiança de que Erin permanecerá bem afastado da costa dos EUA, disseram que a tempestade ainda pode causar ondas perigosas e erosões em lugares como a Carolina do Norte.

A temporada de furacões no Atlântico, que vai de junho até o final de novembro, deverá ser mais intensa do que o normal, preveem meteorologistas dos EUA.

Várias tempestades poderosas causaram devastação na região no ano passado, incluindo o furacão Helene, que matou mais de 200 pessoas no sudeste dos Estados Unidos.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica — que opera o NHC — foi sujeita a cortes orçamentários e demissões como parte dos planos do presidente Donald Trump de reduzir significativamente o tamanho da burocracia federal, gerando temores de falhas nas previsões de tempestades.

A mudança climática — o aumento das temperaturas do mar causadas pela queima de combustíveis fósseis — aumentou tanto a possibilidade de desenvolvimento de tempestades mais intensas quanto a sua intensificação mais rápida, dizem os cientistas.

