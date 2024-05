Espanha, Irlanda e Noruega reconhecem oficialmente Estado palestino

MADRI/DUBLIN/OSLO (Reuters) – Espanha, Irlanda e Noruega reconheceram oficialmente um Estado palestino nesta terça-feira, apesar da reação irada de Israel, que está cada vez mais isolado após mais de sete meses de conflito em Gaza.

Madri, Dublin e Oslo disseram que procuraram acelerar os esforços para garantir um cessar-fogo na guerra de Israel contra o Hamas em Gaza. Os três países disseram esperar que sua decisão estimule outros países da União Europeia a seguir o exemplo.

“É a única maneira de avançar em direção ao que todos reconhecem como a única solução possível para alcançar um futuro pacífico, um Estado palestino que viva lado a lado com o Estado israelense em paz e segurança”, disse o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, em um discurso televisionado.

A Espanha estava reconhecendo um Estado palestino unificado, incluindo a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, sob a Autoridade Nacional Palestina, com Jerusalém Oriental como sua capital, afirmou ele.

A medida significa que 146 dos 193 Estados-membros das Nações Unidas agora reconhecem um Estado palestino, disse o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, nesta terça-feira.

A Autoridade Palestina, que exerce um governo autônomo limitado na Cisjordânia sob ocupação militar israelense, saudou a decisão.

Sánchez disse que Madri não reconheceria nenhuma mudança nas fronteiras pré-1967, a menos que ambas as partes concordassem.

O Departamento de Relações Exteriores da Irlanda afirmou na semana passada que transformaria seu escritório de representação em Ramallah, na Cisjordânia, em uma embaixada, nomearia um embaixador e elevaria o status da missão palestina na Irlanda para uma embaixada.

“Queríamos reconhecer a Palestina no final de um processo de paz, no entanto, fizemos esse movimento junto com a Espanha e a Noruega para manter vivo o milagre da paz”, disse o primeiro-ministro irlandês, Simon Harris, em um comunicado.

Israel condenou repetidamente a decisão. O governo israelense afirma que a medida reforça o Hamas, grupo militante islâmico que liderou o ataque mortal de 7 de outubro contra Israel, o qual desencadeou a guerra na Faixa de Gaza, governada pelo Hamas.

“Sánchez, quando você… reconhece um Estado palestino, você é cúmplice do incitamento ao genocídio contra o povo judeu e dos crimes de guerra”, escreveu o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, no X nesta terça-feira.