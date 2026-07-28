Espanha e França correm contra o tempo no combate aos incêndios antes de nova onda de calor

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Bombeiros da Espanha e da França vivem horas críticas nesta terça-feira (28) para conter os incêndios florestais de proporções históricas que transformaram em um inferno a vida de milhares de pessoas, antes da chegada de uma nova onda de calor.

Dias de angústia deram lugar a um otimismo moderado nas últimas horas nos dois países, que somam mais de 120.000 hectares queimados, centenas de casas destruídas e centenas de milhares de moradores e turistas desalojados.

O governo espanhol mantém desde a semana passada o estado de emergência nacional devido a alguns dos piores incêndios florestais da história, que afetam a região de Madri, as províncias vizinhas de Ávila e Toledo e a área de Castellón, no leste do país. O incêndio em Ávila é o pior da história recente do país.

O Ministério do Interior suspendeu, nesta terça-feira, a ordem de evacuação em 13 localidades de Madri e Ávila a partir das 17h locais (12h de Brasília).

“Hoje podemos ficar um pouco mais tranquilos, mas estamos em horas críticas, falamos de um momento fundamental em que é necessário trabalhar para antecipar a chegada de uma nova onda de calor”, declarou à TV pública, nesta terça-feira, o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Os serviços meteorológicos dos dois países preveem um aumento das temperaturas, acompanhado de ventos que podem reavivar as chamas.

Em Pelayos de la Presa, cerca de 55 km a oeste de Madri, os dias mais difíceis do “monstro”, como o prefeito chama o incêndio, foram quinta e sexta-feira. No entanto, a fumaça, o confinamento e o risco de reativação persistem.

“Estivemos em guerra contra o fogo e agora temos uma zona de guerra ao redor (…) Foi um monstro que passou por cima de nós”, disse à AFP o prefeito Antonio Sin.

Entre 12 e 14 famílias perderam sua moradia habitual, afirmou o prefeito, que explicou que a prioridade é “que as pessoas que estão fora voltem” e encontrar uma solução para aquelas que perderam suas casas.

– “Alarme climático” –

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, afirmou, nesta terça-feira, que o país começa a ver a luz no “fim do túnel”, mas destacou que ainda há “horas especialmente complexas” pela frente.

Alguns moradores foram autorizados a retornar para suas casas e negócios, alguns reduzidos a cinzas.

“Perdemos tudo”, declarou à AFP María Ángeles Cañete, de 54 anos. Ao lado do marido, ela era proprietária do camping ‘Pantano del Burguillo’, em Ávila, e de outro nas proximidades.

Na França, o grande incêndio que devastou 42.000 hectares no sudoeste do país, perto de Bordeaux, foi “estabilizado”, mas o aumento previsto das temperaturas pode agravá-lo.

As autoridades retiraram, nesta terça-feira, outras 4.000 pessoas de hospedagens turísticas em Lacanau, que engrossam a lista de 220.000 evacuados desde 22 de julho pelo incêndio, o mais intenso desde 1949.

Desde janeiro, 92.000 hectares foram queimados no país, um recorde em 20 anos, segundo o sistema europeu EFFIS. Na Espanha, o número sobe para 207.000 hectares desde o início do ano, muito perto do máximo histórico.

Nos dois países, os incêndios são consequência da maior inflamabilidade das florestas e da vegetação devido à seca e às ondas de calor excepcionais registradas desde junho, fruto das mudanças climáticas.

“O alarme climático soa com força de todas as direções”, declarou o chefe da ONU Clima, Simon Stiell, que afirmou que os incêndios na Europa “já estão alcançando níveis de emergência nacional”.

– “Grande trauma” –

Em Arès, a 30 km de Bordeaux, Jérôme Elies, à frente de um negócio de aluguel de bicicletas, faz contas e as perspectivas são sombrias.

“Acredito que estou com prejuízo de aproximadamente 25.000 euros (mais 145 mil reais)”, lamenta.

O fogo se deteve a 50 metros do estabelecimento, mas os turistas fizeram as malas e os cancelamentos se sucedem.

Uma onda de solidariedade foi criada no país.

“Todo mundo está igualmente imerso em um grande trauma”, explicou Jean-Luc Gleyze, presidente do departamento de Gironde, a região vinícola onde fica Bordeaux.

Debaixo de uma barraca de camping ou dentro de caminhões de comida, várias pessoas cortavam cebolas e cenouras na segunda-feira para refeições preparadas para os bombeiros e os afetados pela tragédia.

O presidente francês, Emmanuel Macron, reconheceu na segunda-feira que “as próximas semanas serão difíceis”.

A oposição critica seu balanço no tema da segurança civil a alguns meses de eleições, previstas para abril, nas quais a extrema direita aparece como favorita nas pesquisas.

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