Espanha e Gibraltar encerram controles fronteiriços

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Uma nova era começou nesta quarta-feira (15) entre a Espanha e o pequeno território britânico de Gibraltar, quando finalmente foram suspensos os controles de fronteira que durante muito tempo foram fonte de tensão e frustração.

Dezenas de pessoas e veículos cruzaram o posto fronteiriço vindo da Espanha sem se submeter a inspeções aduaneiras depois da meia-noite, quando entrou em vigor o tratado de livre circulação, verificou um jornalista da AFP.

Centenas de moradores se reuniram para a ocasião, agitando bandeiras espanholas, enquanto o ministro-chefe de Gibraltar, Fabian Picardo, proclamava: “A Europa voltou”.

Gibraltar, um território britânico com amplo grau de autogoverno situado na extremidade sul da Península Ibérica, tem apenas cerca de 40 mil habitantes, mas sua economia depende dos mais de 15 mil trabalhadores que atravessam diariamente a partir da Espanha.

Nos horários de pico, costumavam formar-se longas filas na fronteira terrestre devido à verificação de documentos, especialmente em períodos de tensão entre o Reino Unido e a Espanha, que reivindica soberania sobre esse território.

Mas agora, em virtude de um pacto firmado entre Bruxelas e Londres após a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) em 2020, os controles fronteiriços foram eliminados. O acordo foi assinado na terça-feira em Bruxelas.

O comissário de Comércio da UE, Maros Sefcovic, participou da cerimônia de assinatura junto com ministros britânicos e espanhóis, além do próprio Picardo.

Esse acordo “abre uma nova era” e “enormes possibilidades”, afirmou o ministro espanhol de Relações Exteriores, José Manuel Albares, em declarações à Cadena SER na terça-feira.

– “Último muro” –

Uma fronteira mais fluida facilitará a contratação e a retenção de trabalhadores residentes na Espanha por parte das empresas de Gibraltar, já que as “dificuldades” de atravessar a fronteira podem ser “consideráveis”, disse Owen Smith, presidente da Federação de Pequenas Empresas de Gibraltar, à AFP.

O acordo alinhará Gibraltar às normas do espaço europeu de livre circulação Schengen. Viajantes procedentes de fora dessa zona continuarão tendo que mostrar o passaporte aos funcionários no aeroporto e no porto de Gibraltar.

O presidente de Governo espanhol, Pedro Sánchez, visitará nesta quarta a área fronteiriça, onde trabalhadores removeram, nas últimas semanas, a antiga cerca metálica que separava os dois territórios.

“Finalmente, depois de centenas de anos, o último muro remanescente dentro da União Europeia, a cerca do Campo de Gibraltar, será demolido”, declarou o líder socialista em maio, durante um evento do partido.

Picardo celebrou o acordo como a eliminação das “barreiras físicas de uma era passada de atritos”, permitindo ao enclave manter “as chaves” do seu “portão principal”.

O ditador espanhol Francisco Franco (1939-1975) fechou essa fronteira em 1969, depois que Gibraltar, que depende de Londres para defesa e política externa, votou por grande maioria em referendo pela permanência sob domínio britânico.

O fechamento, que durou 13 anos, interrompeu o fluxo diário de trabalhadores e separou famílias. Desde então, longas filas na fronteira retornaram durante períodos em que as tensões diplomáticas levaram a Espanha a intensificar os controles.

Com uma economia baseada em serviços financeiros e apostas online, Gibraltar – que abrange pouco menos de sete quilômetros quadrados – tem uma das rendas per capita mais altas do mundo.

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