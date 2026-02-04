Espanha registra trens cancelados e estradas fechadas pelas chuvas ‘extraordinárias’

As chuvas “extraordinárias” provocadas pela tempestade Leonardo atingiram a Península Ibérica nesta quarta-feira (4), afetando principalmente o sul da Espanha, onde mais de 3.000 pessoas tiveram que deixar suas casas, o serviço ferroviário ficou praticamente paralisado e muitas estradas foram fechadas.

A agência meteorológica estatal Aemet manteve o alerta vermelho (o nível mais elevado) nesta quarta-feira nas serras de Grazalema, Ronda e na região do Estreito de Gibraltar, devido ao “perigo extraordinário” representado pelas chuvas torrenciais.

“A tempestade Leonardo está trazendo chuvas extraordinárias (…), uma situação que será ainda mais agravada pelo fato de já ter chovido muito nas últimas semanas, o solo estar muito saturado e os leitos dos rios já estarem com muita água”, alertou no X Rubén del Campo, porta-voz da Aemet.

Por precaução, “mais de 3.000 pessoas de áreas sujeitas a inundações” deixaram suas casas nas províncias de Cádiz, Jaén e Málaga, segundo os serviços de emergência da Andaluzia.

O serviço ferroviário foi praticamente suspenso em toda a Andaluzia, conforme relatado pela Renfe, a empresa ferroviária estatal espanhola, e os portos marítimos da região também foram fechados.

As escolas permanecerão fechadas nesta quarta-feira em toda a região, exceto na província de Almería, na parte mais oriental da Andaluzia.

A Península Ibérica está na linha de frente das mudanças climáticas, sofrendo com ondas de calor cada vez mais longas e episódios mais frequentes de chuvas intensas há anos.

Em Portugal, 200 pessoas saíram de suas casas nesta quarta-feira nas regiões centrais do país, segundo a Proteção Civil, que indicou que, desde domingo, os serviços de emergência responderam a mais de 3.300 ocorrências, principalmente devido a enchentes, queda de árvores e deslizamentos de terra.

Em Alcácer do Sal, cerca de 100 quilômetros ao sul de Lisboa, o rio Sado transbordou, inundando a principal avenida do centro da cidade, e o nível da água continuava subindo na tarde desta quarta-feira, conforme constataram jornalistas da AFP.

Portugal foi atingida por diversas tempestades sucessivas nas últimas semanas, sendo a mais devastadora a tempestade Kristin, que deixou cinco mortos e causou danos materiais generalizados.

