Espanha tem primeira onda de calor do verão com temperaturas acima de 42ºC

afp_tickers

2 minutos

Vários pontos da Espanha estavam em alerta laranja neste sábado (28), o segundo mais importante, devido às altas temperaturas que poderiam resultar da primeira onda de calor do verão, de até 42ºC em algumas áreas, de acordo com a Agência Meteorológica Nacional (Aemet).

A pior parte do episódio é esperada inicialmente no domingo e, com maior incerteza, na segunda-feira, quando os termômetros podem ultrapassar os 40ºC no sudoeste do país e em algumas áreas do nordeste.

“Espera-se que ultrapasse os 42ºC na área em torno dos rios Guadalquivir, Guadiana e Tejo, sem descartá-los no Ebro”, indicou a Aemet no aviso especial que emitiu na sexta-feira sobre a onda de calor, apontando particularmente para as regiões da Andaluzia, Extremadura, Aragão e interior da Catalunha.

O calor também contribui para o aquecimento das águas do mar da Península e das Ilhas Baleares, que “ultrapassam os 26 °C: número recorde para estas datas, típico de meados de agosto”, destacou a Aemet em sua conta no X.

O Ministério da Saúde colocou algumas áreas, especialmente no norte e nordeste, em alto risco para a saúde, pois terão registros excepcionalmente altos para seus parâmetros.

A Proteção Civil recomendou que a população limitasse a exposição ao sol, bebesse água com frequência, redobrasse os cuidados a crianças e idosos e reforçasse o comportamento preventivo para evitar o início de incêndios florestais.

No verão de 2024, foram estimadas cerca de “2.011 mortes atribuíveis a ondas de calor em nível nacional”, de acordo com os cálculos compilados pelo Ministério da Saúde da Espanha.

Os últimos três anos foram os mais quentes da série histórica espanhola, com várias ondas de calor e recordes de temperatura.

Os cientistas alertam há anos sobre o impacto da mudança climática nas ondas de calor, secas e outros eventos climáticos extremos, que estão se tornando mais intensos e frequentes.

rs/sag/yr