ESPECIAL-Como aliados dos EUA estão se preparando para possível segundo mandato de Trump

Por Alexander Ratz, Diego Oré e Gram Slattery

BERLIM/CIDADE DO MÉXICO/WASHINGTON, 24 Abr (Reuters) – A Alemanha está realizando uma ofensiva dentro do Partido Republicano. O Japão está preparando interlocutor com Trump. Autoridades do governo mexicano estão conversando com aliados de Trump. E a Austrália está ocupada elaborando leis para ajudar a tornar Trump à prova de seus laços de defesa com os Estados Unidos.

Em todos os lugares, aliados dos EUA estão tomando medidas para defender ou promover seus interesses caso o ex-presidente Donald Trump retorne ao poder nas eleições de novembro, o que é uma chance provável com base nas recentes pesquisas de opinião em Estados decisivos.

Eles querem evitar o revés que as políticas “America First” de Trump lhes deram da última vez, que incluíram guerras comerciais, abalo nas alianças de segurança, repressão à imigração e retirada de um acordo climático global.

A Reuters conversou com diplomatas e autoridades governamentais em cinco continentes sobre os preparativos para Trump 2.0. O conteúdo revelou deliberações mexicanas sobre um novo ministro das Relações Exteriores com experiência em Trump, o papel de um enviado australiano na corrida para proteger um acordo de submarinos e conversas de uma autoridade alemã com governadores de Estados republicanos.

Alguns líderes estrangeiros entraram em contato com Trump diretamente, apesar do risco de irritar seu rival nas eleições, o presidente democrata Joe Biden. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita telefonou recentemente para Trump, segundo uma fonte com conhecimento da conversa; enquanto o primeiro-ministro da Hungria e o presidente da Polônia se encontraram pessoalmente com ele nas últimas semanas.

O ministro britânico das Relações Exteriores, David Cameron, também conversou com Trump este mês no resort do republicano na Flórida. Posteriormente, ele disse a repórteres em Washington que sua reunião foi um jantar privado em que discutiram sobre Ucrânia, guerra Israel-Gaza e futuro da Otan.

A Casa Branca encaminhou à Reuters comentários da porta-voz Karine Jean-Pierre, nos quais ela disse que reuniões como a realizada por Cameron não eram incomuns. Ela se recusou a responder perguntas sobre o encontro de Trump com Orbán ou sobre o telefonema saudita, que foi relatado pela primeira vez pelo New York Times.

O escritório de mídia do governo saudita e a campanha de Trump não responderam aos pedidos de comentários sobre a ligação.

A campanha disse que ele discutiu questões de segurança com cada um dos líderes europeus, incluindo uma proposta do presidente polonês Andrzej Duda de que os membros da Otan gastem pelo menos 3% do produto interno bruto em defesa. Atualmente, eles pretendem gastar 2%.

Jeremi Suri, historiador presidencial da Universidade do Texas, afirmou que as reuniões entre candidatos e diplomatas são normais, mas que o encontro de Trump com Orbán e o telefonema com Mohammed Bin Salman, da Arábia Saudita, foram incomuns.

Brian Hughes, assessor de Trump, disse: “As reuniões e telefonemas de líderes mundiais refletem o reconhecimento do que já sabemos aqui. Joe Biden é fraco e, quando o presidente Trump for empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos, o mundo estará mais seguro e os Estados Unidos serão mais prósperos”.

A campanha não respondeu em detalhes às perguntas sobre as outras descobertas desta reportagem, mas a porta-voz da campanha, Karoline Leavitt, declarou: “Os aliados dos Estados Unidos estão esperando ansiosamente que o presidente Trump seja reeleito.”