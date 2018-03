Três pessoas foram também liberadas em Bhuj, perto da fronteira paquistanesa, informa, em Berna, porta-voz da Divisão de Cooperação e Desenvolvimento - DDC - organismo do governo. A equipe - que dispõe de 9 cães especialmente treinados - viajou para a Índia, no sábado. Levaram 18 toneladas de ajuda de emergência, incluindo 5.300 cobertores fornecidos pela Cruz Vermelha Suíça. Na índia, o chefe da equipe suíça de socorro, Fred Lauener, disse que "as tentativas de resgate continuariam enquanto houvesse esperança de encontrar sobreviventes". A organização humanitária suíça "Rede da Felicidade" já liberou 150 mil dólares para ajuda aos sinistrados indianos e realiza campanha de coleta de fundo para esse fim. Duas outras organizações, Heks e Caritas, liberaram 60 e 120 mil dólares respectivamente. Segundo estimativas das autoridades indianas o terremoto de sexta-feira que atingiu 7,9 graus na escala Richter (que tem nove) matou cerca de 20 mil pessoas. swissinfo com agências

Especialistas salvam vítimas do terremoto. 29. Janeiro 2001 - 14:49 Na Índia, com ajuda de cães adestrados, membros do Corpo Suíço de Ajuda em Caso de Catástrofe já tiraram pelo menos 7 sobreviventes dos escombros no estado de Gujarat, oeste do país. Quatro pessoas foram extraídas de ruínas na cidade de Ahmedabad, a mais atingida pelo abalo. Entre elas, uma mulher e seu filho de 14 anos... Três pessoas foram também liberadas em Bhuj, perto da fronteira paquistanesa, informa, em Berna, porta-voz da Divisão de Cooperação e Desenvolvimento - DDC - organismo do governo. A equipe - que dispõe de 9 cães especialmente treinados - viajou para a Índia, no sábado. Levaram 18 toneladas de ajuda de emergência, incluindo 5.300 cobertores fornecidos pela Cruz Vermelha Suíça. Na índia, o chefe da equipe suíça de socorro, Fred Lauener, disse que "as tentativas de resgate continuariam enquanto houvesse esperança de encontrar sobreviventes". A organização humanitária suíça "Rede da Felicidade" já liberou 150 mil dólares para ajuda aos sinistrados indianos e realiza campanha de coleta de fundo para esse fim. Duas outras organizações, Heks e Caritas, liberaram 60 e 120 mil dólares respectivamente. Segundo estimativas das autoridades indianas o terremoto de sexta-feira que atingiu 7,9 graus na escala Richter (que tem nove) matou cerca de 20 mil pessoas. swissinfo com agências