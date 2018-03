O número de doadores de órgãos está diminuindo na Suíça e a questão preocupa os especialistas. O assunto será tratado no PubliForum, dias 24 e 25 de novembro, um tipo de conferência em que o representantes da sociedade civil discutem com cientistas. A iniciativa é do Conselho Suíço pela Ciência e pela Divisão Federal da Saúde, antecipando desde já o debate que ocorrerá na sessão de verão 2001 no Parlamento, quando debutados e senadores vão regulamentar projeto do governo aprovado em fevereiro último em votação popular´. "O objetivo do PubliForum é informar a população e não concorrenciar o Parlamento", afirma Rosemarie Simmen, membro do PubliForum. Em 1996, 13 pessoas por 1 milhão se declaravam doadores de órgãos. Hoje a cifra é de 11 p/milhão. Em 1992, no estado de Zurique, um paciente esperava 60 dias, média, para um transplante de fígado. Atualmente, o tempo de espera é de 160 dias. A mesma tendência é observada em outros países da Europa ocidental, provavelmente devido as denúncias sobre o comércio de órgãos, segundo especialistas. swissinfo com agências.

Especialistas vão debater transplantes com o público 25. Outubro 2000 - 14:53 O Conselho Suíço pela Ciência prepara um forum em que especialistas vão debater com representantes da sociedade civil o problema dos transplantes. O debate será dias 24 e 25 de novembro. Em 2001, o Parlamento vai regulamentar nova lei aprovada pelo povo. O número de doadores de órgãos está diminuindo na Suíça e a questão preocupa os especialistas. O assunto será tratado no PubliForum, dias 24 e 25 de novembro, um tipo de conferência em que o representantes da sociedade civil discutem com cientistas. A iniciativa é do Conselho Suíço pela Ciência e pela Divisão Federal da Saúde, antecipando desde já o debate que ocorrerá na sessão de verão 2001 no Parlamento, quando debutados e senadores vão regulamentar projeto do governo aprovado em fevereiro último em votação popular´. "O objetivo do PubliForum é informar a população e não concorrenciar o Parlamento", afirma Rosemarie Simmen, membro do PubliForum. Em 1996, 13 pessoas por 1 milhão se declaravam doadores de órgãos. Hoje a cifra é de 11 p/milhão. Em 1992, no estado de Zurique, um paciente esperava 60 dias, média, para um transplante de fígado. Atualmente, o tempo de espera é de 160 dias. A mesma tendência é observada em outros países da Europa ocidental, provavelmente devido as denúncias sobre o comércio de órgãos, segundo especialistas. swissinfo com agências.