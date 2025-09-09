The Swiss voice in the world since 1935

Esquerda vence eleições na Noruega, marcadas por ascensão da direita anti-imigração

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

A esquerda do primeiro-ministro trabalhista Jonas Gahr Støre se manterá no poder na Noruega após sua vitória nesta segunda-feira (8) nas eleições legislativas, marcadas pelo avanço da direita populista anti-imigração, que obteve o melhor resultado de sua história.

Ao término de um pleito influenciado pela geopolítica e questões internas, o bloco de esquerda está perto de obter uma maioria estreita de 87 cadeiras das 169 que compõem o Storting, o Parlamento unicameral, segundo a apuração de quase a totalidade dos votos.

“Sabíamos que seria disputado, e assim aconteceu. Sabíamos que teríamos que dar tudo, e demos tudo […] Conseguimos”, disse Støre a seus apoiadores ao reivindicar a vitória.

No poder desde 2021, o líder de 65 anos conseguiu com esses resultados um novo mandato de quatro anos, provavelmente à frente de um governo em minoria, algo habitual na Escandinávia.

Seu Partido Trabalhista, que ficou em primeiro lugar com cerca de 28% dos votos, terá que lidar com todas as demais forças de esquerda, com as quais têm numerosos desacordos.

As eleições também viram como o Partido do Progresso (FrP), uma formação populista anti-imigração liderada por Sylvi Listhaug, mais que dobrou seus resultados de 2021, com quase 24% dos votos, um nível sem precedentes.

Impulsionado pelo apoio nas urnas dos mais jovens, especialmente dos homens, o partido virou a principal força da oposição, muito à frente dos conservadores da ex-primeira-ministra Erna Solberg.

Neste próspero país produtor de petróleo de 5,6 milhões de habitantes, a campanha focou em questões internas como o custo de vida, as desigualdades, a saúde, a educação e a política fiscal, particularmente o imposto sobre o patrimônio.

Mas também esteve influenciada pelas turbulências geopolíticas.

Graças à sua experiência como primeiro-ministro e, anteriormente, como ministro das Relações Exteriores, Støre se beneficiou do desejo de estabilidade de eleitores comovidos pelo retorno de Donald Trump à Casa Branca, as tarifas e a guerra na Ucrânia, considerou o cientista político Johannes Bergh, do Instituto de Pesquisa Social (ISF, na sigla em norueguês), com sede em Oslo.

A Noruega faz parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas não da União Europeia, e compartilha fronteira com a Rússia no Ártico. Sua economia depende, em grande medida, das exportações.

Støre também tirou proveito da implosão no início do ano da coalizão que unia os trabalhistas com o Partido do Centro, uma legenda eurocética focada nos interesses rurais.

Além disso, foi ajudado pela chegada ao governo do popular ex-secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.

jpk-phy/an/pc/jvb/arm/ag/rpr/am

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
20 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
13 Curtidas
11 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR