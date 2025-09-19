The Swiss voice in the world since 1935

Estado australiano proíbe testes de pureza de drogas recreativas

O estado australiano de Queensland proibiu os testes de drogas para uso recreativo, o que provocou o alerta de profissionais de saúde de que a medida poderia colocar vidas em risco.

Queensland está em terceiro lugar entre as regiões com maior consumo de drogas na Austrália, segundo os dados mais recentes do governo, com quase uma em cada cinco pessoas admitindo o consumo de drogas nos últimos 12 meses.

O governo do estado anunciou na quinta-feira que proibiria o financiamento para os testes que verificam a pureza química das drogas para que os usuários possam saber se estas foram misturadas com outras substâncias nocivas. 

O secretário de Saúde de Queensland, Tim Nicholls, disse que o governo tem “uma abordagem de tolerância zero com as drogas ilícitas”.

“Não existe uma maneira segura de consumir drogas”, disse. “Os serviços de verificação de drogas enviam a mensagem errada aos moradores de Queensland”.

Cameron Francis, diretor da organização sem fins lucrativos ‘The Loop Australia’, um serviço de testes químicos que atua em Queensland, disse à AFP que está “decepcionado e triste” com a decisão.

“Sem um serviço como o teste de pílulas, não temos ideia do que está circulando até que seja tarde demais”, disse à AFP.

A organização fez testes durante um ano em Queensland, financiados pelo governo, e analisou quase 1.200 mostras, segundo Francis.

Uma em cada sete mostras foi descartada após o teste, enquanto uma em cada três pessoas foi encaminhada para outros serviços de saúde, explicou.

O mercado de drogas australiano é considerado cada vez mais perigoso com o aumento do uso de opioides sintéticos, como o fentanil, advertiu.

Quase 3,9 milhões de pessoas na Austrália com 14 anos ou mais — aproximadamente 18% da população — usaram drogas ilegais no último ano, segundo os números oficiais.

