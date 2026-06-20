Estado de saúde de Raoni é grave, mas estável, informa hospital

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O cacique Raoni Metuktire, um defensor reconhecido da Amazônia, encontra-se em estado grave, mas estável, informaram os médicos, após ele ser transferido hoje do Mato Grosso para São Paulo, onde recebe um tratamento especializado.

Raoni, 94 anos, foi hospitalizado no último domingo na unidade de terapia intensiva do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT), após sofrer vômitos, dor abdominal e expectoração com sangue.

A equipe médica disse a princípio que seu estado de saúde era “grave”, mas que experimentou uma “melhora significativa” na terça-feira, destacando que seu quadro ainda “inspira muito cuidado”.

Segundo um boletim médico divulgado pelo Hospital São Paulo, Raoni foi internado com obstrução intestinal, desidratação e pneumonia por aspiração, permanece na UTI e seu estado de saúde é grave, mas estável. Os médicos informaram que ele recebe antibióticos e que exames estavam sendo realizados para confirmar o diagnóstico.

A transferência para São Paulo foi feita em uma aeronave disponibilizada pelo governo do Mato Grosso. O cacique viajou acompanhado de dois familiares, um médico e um enfermeiro. Ele estava lúcido e respirando sem aparelhos.

Esta não é a primeira vez que o líder kayapó é internado neste ano. Em maio, ele tratou uma hérnia e foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva e problemas cardíacos.

Reconhecido internacionalmente pela defesa da Amazônia e dos povos indígenas, Raoni se manteve ativo até pouco tempo atrás: em abril, participou do Acampamento Terra Brasil, em Brasília, embora estivesse visivelmente debilitado.

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