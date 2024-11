Estados Unidos no limite: como eleitores estão lidando com o estresse eleitoral

3 minutos

Por Gram Slattery e Tim Reid e James Oliphant e Gabriella Borter

BELLEVUE, Pensilvânia (Reuters) – Danielle Trenney, uma gerente de projetos de 39 anos do oeste da Pensilvânia, está tão ansiosa com a eleição presidencial dos Estados Unidos, na terça-feira, que decidiu montar uma árvore de Natal mais cedo neste ano para distrair sua família.

Trenney disse que sabia de outras famílias que estavam fazendo o mesmo em Bellevue, um subúrbio de Pittsburgh e uma região eleitoral valorizada tanto pela democrata Kamala Harris quanto pelo republicano Donald Trump, rivais em uma disputa que, segundo analistas, será acirrada.

“Só estou tentando acalmar a ansiedade”, disse Trenney, que votou em Kamala antes do dia da eleição, na terça-feira. “Tudo e qualquer coisa para distrair de: ‘Meu Deus, o que vai acontecer?'”.

Sentada em um banco de uma praça nas proximidades, estava Jennifer Bunecke, 68 anos, uma designer gráfica aposentada que planeja votar em Trump. Bunecke está tão cansada da tensão, dos telefonemas incessantes de pesquisadores de opinião e dos anúncios de campanha que a bombardeiam no Estado da Pensilvânia, que prefere se desligar completamente.

Ela passou boa parte do sábado lendo um livro de receitas de doces para manter a calma. “Nunca gostei de política. Não fui criada com isso”, disse.

Na véspera da eleição, os Estados Unidos estão estressados. De verdade. Confrontados com dois candidatos e visões radicalmente diferentes para o futuro do país, os eleitores estão se preparando para os resultados — e temem os possíveis distúrbios que podem ocorrer.

Nos últimos dias, correspondentes da Reuters conversaram com mais de 50 eleitores nos sete Estados decisivos que determinarão o próximo presidente. Eles encontraram um eleitorado no limite: preocupado com os rumos do país caso seu candidato preferido perca. Preocupado com a possibilidade de o outro lado criar problemas. Preocupado com o fato de que a divisão política só vai se aprofundar.

Alguns estão se voltando para a religião, outros para a ioga, natação ou levantamento de peso. Alguns estão acompanhando as notícias de perto, enquanto outros desligaram suas TVs e smartphones para se perder em livros ou fazer longas caminhadas ao ar livre.

“Gostaria que meu smartphone fosse inteligente o suficiente para saber que já votei”, disse Lynn Nicholson, 72 anos, uma eleitora de Kamala em Marietta, Geórgia, que encontrou refúgio da enxurrada de anúncios de campanha por meio de caminhadas, jardinagem e fotografia. “É impressionante”.

Todd Harrison, 49, de Canton, Geórgia, um especialista em controle de pragas que está inclinado a votar em Trump, disse que parou de assistir esportes na TV por causa da quantidade de anúncios políticos.

“Quanto mais me aproximo da eleição, mais furioso fico”, disse Harrison.