Estilista Katie Perry vence disputa de marca contra a cantora Katy Perry

A estilista australiana Katie Perry afirmou nesta quarta-feira (11) que agora tem o direito de vender roupas com seu nome, após vencer uma disputa pelo registro da marca contra a estrela americana da música pop Katy Perry.

A australiana acusou sua homônima, muito mais famosa, de violação de marca registrada, argumentando que havia registrado a marca “Katie Perry” antes de a cantora se tornar um sucesso mundial.

Mas a cantora Katy Perry afirmou que sua música já havia “viralizado” quando a estilista começou a vender roupas por volta de 2008 e pediu o cancelamento da marca australiana.

Um tribunal australiano deu razão à cantora e determinou, em 2024, o cancelamento da marca de roupas. Porém, a Suprema Corte da Austrália decidiu recentemente a favor da estilista local no julgamento do recurso, ao considerar improvável que houvesse risco de “confusão” entre as duas.

Um representante da cantora afirmou à AFP que, apesar da ação judicial, ela “nunca tentou fechar” a empresa australiana.

