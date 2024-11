Estrelas da música clássica marcarão presença no concerto de reabertura da Notre-Dame de Paris

Estrelas internacionais da música clássica, como o pianista chinês Lang Lang e o maestro venezuelano Gustavo Dudamel, se apresentarão no concerto de reabertura da catedral de Notre-Dame de Paris, na noite de 7 de dezembro, anunciou, nesta sexta-feira (29), a France Télévisions, organizadora do evento.

Também estará presente a soprano sul-africana Pretty Yende, conhecida por cantar na coroação do rei Charles III.

O espetáculo, que ocorrerá no átrio da catedral às 17h05, pelo horário de Brasília, será transmitido conjuntamente pela Radio France.

No concerto, destacam-se a participação da Orquestra Filarmônica da Radio France – sob a direção de Dudamel – além da pianista franco-georgiana Khatia Buniatishvili, o violoncelista franco-americano Yo-Yo Ma, o prodigioso violinista sueco Daniel Lozakovich e o tenor franco-suíço Benjamin Bernheim.

No campo da música pop, estarão a estrela franco-beninesa Angélique Kidjo e o cantor canadense Garou.

O único DJ da noite, o francês Michael Canitrot – conhecido por seus shows que misturam música eletrônica, patrimônio cultural e arte digital -, já se apresentou em locais icônicos como a Torre Eiffel.

O incêndio, que ocorreu em 15 de abril de 2019 e cujo origem ainda é desconhecida, chocou o mundo inteiro e provocou uma avalanche de doações para a reconstrução da catedral do século XII, localizada no coração de Paris e considerada um dos monumentos mais visitados da Europa.

Este ícone da arte gótica foi restaurado por um gigantesco projeto de reconstrução que custou cerca de 740 milhões de dólares (R$ 4,47 bilhões na cotação atual).

O concerto de 7 de dezembro fechará o primeiro dia das cerimônias de reabertura, que começarão com um discurso do presidente francês, Emmanuel Macron, no átrio da catedral, seguido por uma cerimônia litúrgica, na qual estarão presentes líderes estrangeiros, cuja lista ainda não foi divulgada. Durante esta cerimônia, também será realizado o primeiro concerto.

No domingo, 8 de dezembro, será celebrada uma primeira missa às 6h30 no horário de Brasilia, com a presença de 150 bispos franceses e estrangeiros, além do presidente Macron. No mesmo dia, às 14h30 de Brasília, acontecerá a primeira missa aberta ao público.

De 9 a 15 de dezembro, serão celebradas missas dedicadas a doadores, mecenas, comerciantes e moradores do bairro de Notre-Dame.

Espera-se que a catedral receba cerca de 15 milhões de visitantes por ano após a reabertura.

