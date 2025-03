Estrelas do futebol mandam mensagens de apoio ao papa, que completa um mês internado

O papa Francisco completou, nesta sexta-feira (14), um mês internado no hospital por uma pneumonia bilateral, e várias estrelas do futebol enviaram mensagens de apoio para sua recuperação, entre elas Neymar e capitão do time para o qual torce, San Lorenzo.

O pontífice argentino, de 88 anos, deixou de estar sob prognóstico reservado na segunda-feira e permanece em um estado “estacionário”.

Em mais uma demonstração de sua melhora, o papa teve “uma pequena festa” com a equipe médica do hospital Gemelli para celebrar os 12 anos de pontificado, com bolo e velas incluídas, segundo o gabinete de imprensa do Vaticano.

O bispo de Roma, no entanto, continua precisando de assistência respiratória por meio de uma cânula nasal durante o dia e de uma máscara de oxigênio à noite, e seu quadro clínico permanece “complexo”.

“É necessário tempo para que um corpo de 88 anos, que sofre de uma pneumonia bilateral, se recupere em termos de energia e força”, informou uma fonte do Vaticano na quinta-feira.

Nesta sexta-feira, o capitão do San Lorenzo, o time do papa, lhe enviou uma mensagem de apoio.

“Estimado papa Francisco, aqui de sua casa, do seu clube, do seu querido San Lorenzo, lhe mandamos um abraço muito forte e lhe desejamos uma pronta recuperação”, declarou Iker Muniain em um vídeo.

Outras estrelas internacionais do futebol se uniram à iniciativa, entre eles Neymar, que desejou ao pontífice “muita força nesse momento” e lhe mandou “um grande abraço com muito carinho”, e o croata Ivan Rakitic e o treinador italiano Ciro Ferrara.

Suas mensagem foram publicadas na página do Instagram do “We Play For Peace”, uma iniciativa esportiva pela paz apoiada pelo papa.

Em outra demonstração de apoio do mundo do esporte, os organizadores da Maratona de Roma anunciaram que os cerca de 30.000 participantes manterão 42 segundos de silêncio – um por quilômetro – pelo papa antes da corrida de domingo.

– Missa por Francisco –

Na manhã desta sexta-feira, o cardeal italiano Pietro Parolin, número dois da Santa Sé, presidiu uma missa pelo papa em uma capela do Palácio Apostólico, diante do corpo diplomático.

“Esta manhã nos reunimos em oração pela saúde do Santo Padre, para que se recupere e retorne em breve para nós”, disse Parolin.

O jesuíta argentino acompanha por vídeo os exercícios espirituais celebrados no Vaticano para a quaresma, informou o serviço de imprensa da Santa Sé.

Ao comentar o tratamento, o gabinete de imprensa afirmou que Francisco faz fisioterapia motora pela manhã e terapia respiratória durante a tarde.

A hospitalização é a quarta e mais longa desde que Francisco foi eleito em 13 de março de 2013, e representa uma interrupção em seu frenético ritmo de trabalho até então, apesar das advertências de seu entorno.

O estado de saúde do primeiro papa latino-americano provoca dúvidas a curto prazo, como sua participação nas missas e atos da Semana Santa, de 13 a 20 de abril, mas também sobre qual será o futuro de seu pontificado.

A recente convocação de um consistório de cardeais reacendeu as especulações, em particular quando este foi o formato escolhido por seu antecessor, Bento XVI, para anunciar sua renúncia inesperada em 2013.

Mas Francisco não estabeleceu uma data e, nos últimos meses, rejeitou a ideia de deixar a cátedra de São Pedro, por considerar que isto não deve virar “moda”.

