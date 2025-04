Estudante palestino é preso durante entrevista de cidadania nos EUA

afp_tickers

3 minutos

As autoridades de imigração dos Estados Unidos prenderam nesta segunda-feira (14) outro estudante da Universidade de Columbia que participou dos protestos pró-palestinos no ano passado, quando ele compareceu a uma entrevista para obtenção de nacionalidade.

O aluno Mohsen Mahdawi é cofundador de um grupo de estudantes palestinos em Columbia junto com Mahmoud Khalil, rosto do movimento e que o governo do presidente Donald Trump também tenta expulsar desde a sua prisão em março.

Os advogados de Mahdawi exigem sua libertação e a suspensão de sua eventual deportação. Afirmaram que a repressão crescente do governo Trump contra estudantes estrangeiros que participam de protestos viola a Constituição americana.

Mahdawi é um palestino nascido na Cisjordânia ocupada que reside legalmente nos Estados Unidos desde 2015. No próximo mês, ele se formaria e tinha a previsão de iniciar um mestrado em Columbia no próximo semestre, segundo a denúncia.

“Mohsen Mahdawi, de White River Junction, [estado de Vermont, nordeste] entrou em um escritório de imigração para o que se supunha que seria o último passo em seu processo de nacionalização. Em vez disso, foi detido e algemado por indivíduos vestidos como civis, armados e com os rostos cobertos”, afirmou o senador Bernie Sanders em comunicado firmado por outros legisladores de Vermont.

Um vídeo que circula na internet, aparentemente realizado por amigos de Mahdawi, mostra agentes com os rostos cobertos colocando um indivíduo dentro de um veículo 4×4 de cor preta.

O juiz federal William Sessions emitiu uma ordem de restrição temporária que proíbe as autoridades de deportar Mahdawi ou levá-lo para fora de Vermont “à espera de uma nova ordem” da corte, segundo um documento judicial.

A detenção de estudantes vinculados ao ativismo pró-palestinos nas universidades provocou a indignação dos opositores de Trump e dos defensores da liberdade de expressão.

Entre os detidos também se encontra a estudante turca da Universidade de Tufts, Rumeysa Ozturk, e Yunseo Chung, originária da Coreia do Sul com residência permanente nos Estados Unidos e estudante em Columbia.

Por ora, as deportações de estudantes detidos foram bloqueadas pelos juízes.

Segundo um comunicado do Movimento Juvenil Palestino publicado no Instagram, a prisão de Mahdawi é “uma continuidade da campanha da administração Trump que começou com a detenção de Mahmoud Khalil no mês passado, e uma escalada nas táticas do ICE [Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos] e do DHS [Departamento de Segurança Doméstica] para sequestrar e deter estudantes e outros não cidadãos que se destacaram em sua oposição ao genocídio de Israel em Gaza”.

sst-gw/af/cjc/rpr