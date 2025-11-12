Etiópia é eleita sede da COP32 do clima em 2027

Enquanto Austrália e Turquia seguem disputando a sede da conferência da ONU sobre o clima do próximo ano, já há consenso em relação a 2027: o evento deverá ocorrer na Etiópia, potência diplomática africana.

A decisão foi anunciada no segundo dia da COP30, que começou na segunda-feira (10) em Belém, no Pará.

O grupo de países africanos “escolheu a Etiópia”, confirmou à AFP Richard Muyungi, presidente do grupo de negociadores do continente.

Uma fonte da presidência da COP30 também confirmou o consenso africano à AFP.

Essa decisão informal ainda precisa ser oficialmente aprovada por todas as nações durante a conferência, que termina em 21 de novembro.

“Saudamos o anúncio da COP32 na Etiópia e esperamos que ela destaque as prioridades climáticas e a liderança da África”, afirmou Rukiya Khamis, da ONG 350.org.

As conferências climáticas da ONU são organizadas de forma rotativa entre cinco blocos regionais, que devem designar por consenso, dentro de cada grupo, o país anfitrião, um processo que frequentemente gera disputas.

Neste ano, o Brasil foi escolhido para sediar a COP30 em nome dos países da América Latina e do Caribe.

A vez da África está previsto para 2027, e a Etiópia se impôs sobre a Nigéria.

– Tensão no norte da Etiópia –

“Estamos ansiosos para recebê-los todos em Adis Abeba para a COP32”, declarou o embaixador etíope no Brasil, Leulseged Tadese Abebe, durante a sessão plenária em Belém.

O diplomata afirmou que seu país já está realizando “preparativos iniciais, tanto no âmbito técnico quanto logístico”.

Sede da União Africana (UA), a capital etíope está acostumada a sediar grandes encontros internacionais.

Localizada no Chifre da África, a Etiópia é o segundo país mais populoso do continente, com cerca de 130 milhões de habitantes, e enfrenta períodos severos de seca.

O primeiro-ministro Abiy Ahmed demonstra certo compromisso ambiental: seu país foi o primeiro a proibir a importação de veículos a gasolina e diesel, e o governo se comprometeu a plantar bilhões de árvores.

Embora Abiy Ahmed tenha recebido o Prêmio Nobel da Paz em 2019, um ano após chegar ao poder, por seu esforço de reconciliação com a vizinha Eritreia, a Etiópia continua enfrentando sérios desafios de segurança.

A guerra na região de Tigré, no norte do país, deixou ao menos 600 mil mortos entre 2020 e 2022, segundo a União Africana. Além disso, as relações entre Etiópia e Eritreia voltaram a se deteriorar.

– Austrália vs. Turquia –

Se para 2027 falta apenas oficializar a decisão, os impasses persistem em relação à COP31 do próximo ano. A Austrália deseja sediá-la em Adelaide e conta com o apoio da maioria, mas a Turquia se recusa a retirar sua candidatura em Antalya.

Ambos os países pertencem ao grupo “Europa Ocidental e outros Estados”, que reúne as nações ocidentais.

As negociações continuam, e a decisão deve ser tomada obrigatoriamente em Belém. Caso contrário, a COP31 será realizada, por padrão, na sede da ONU Clima, em Bonn, na Alemanha.

Um bloqueio desse tipo não tem precedentes na história das conferências climáticas das Nações Unidas.

