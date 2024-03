EUA, Reino Unido e França abatem drones de forças houthi após ataque a porta-aviões e a navios de guerra

CAIRO (Reuters) – Forças norte-americanas, francesas e britânicas abateram dezenas de drones na região do Mar Vermelho ao longo da noite e neste sábado, depois que os houthis do Iêmen, alinhados ao Irã, atacaram o graneleiro Propel Fortune e navios norte-americanos na região.

Os houthis têm atacado navios no Mar Vermelho e no Golfo de Aden desde novembro, no que dizem ser uma campanha de solidariedade aos palestinos durante a guerra de Israel contra o Hamas em Gaza.

O porta-voz militar do grupo, Yahya Sarea, disse em discurso televisionado neste sábado que eles alvejaram o navio de carga e “uma série de navios de guerra dos EUA no Mar Vermelho e no Golfo de Áden utilizando 37 drones”.

Em resposta, navios e aeronaves da Marinha dos EUA abateram 15 veículos aéreos não tripulados (UAVs) dos houthis na região do Mar Vermelho, disse o Comando Central dos EUA neste sábado.

Os militares estavam respondendo a um ataque em grande escala que o grupo lançou no Mar Vermelho e no Golfo de Áden entre 4h e 6h30 do horário local, disse o Comando Central em postagem na plataforma de mídia social X.

Os veículos aéreos não tripulados pareciam representar “uma ameaça iminente aos navios mercantes, à Marinha dos EUA e aos navios da coalizão na região”, afirmou o comunicado.