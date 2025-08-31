The Swiss voice in the world since 1935

EUA: governador denuncia ‘invasão’ de Chicago por militares

O possível envio de tropas para Chicago pelo governo dos Estados Unidos, a princípio para combater a criminalidade, constituiria “uma invasão”, criticou neste domingo o governador de Illinois, JB Pritzker.

O líder democrata, que emerge como um dos principais opositores de Donald Trump, acusou o presidente americano de querer “assumir o controle” das eleições legislativas de novembro de 2026.

Depois de Los Angeles, em junho, e Washington, em meados de agosto, Chicago aparece como novo local de envio de policiais federais e forças militares pelo governo dos Estados Unidos. Nova York, Baltimore e Boston viriam em seguida, todas elas cidades governadas por democratas.

“Ninguém no governo, nem o presidente nem ninguém sob a sua autoridade, telefonou para mim ou para alguém da minha administração ou da cidade de Chicago”, afirmou Pritzker, que, assim como os outros 49 governadores estaduais, possui autoridade sobre a Guarda Nacional posicionada em Illinois.

“Está claro que planejam secretamente uma invasão com tropas”, alertou o governador, que anunciou que vai recorrer à Justiça caso os militares sejam mobilizados.

Outro democrata, o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, assinou um decreto para limitar a autoridade das forças federais caso elas sejam mobilizadas na cidade: “Nós nos vemos obrigados a tomar medidas drásticas para proteger a nossa população da expansão do poder federal.”

