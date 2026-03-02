EUA atacou Irã de forma preventiva após saber dos planos de Israel, diz Rubio

Os Estados Unidos atacaram o Irã “de maneira preventiva” no sábado, após tomarem conhecimento de que Israel lançaria um ataque, o que levaria a represálias contra as forças americanas, declarou, nesta segunda-feira (2), o secretário de Estado, Marco Rubio.

“Sabíamos que, se não fossemos atrás deles de forma preventiva antes que lançassem esses ataques, sofreríamos um número maior de baixas”, disse Rubio aos jornalistas.

Rubio, que se preparava para prestar esclarecimentos a importantes legisladores, afirmou que o Irã tinha ordenado a seus comandantes responder automaticamente contra as forças americanas em caso de ataque.

“Se tivéssemos ficado esperando que esse ataque ocorresse antes de atingi-los, teríamos sofrido muito mais baixas. Portanto, o presidente tomou a decisão bastante acertada” de atacar junto com Israel, assinalou o secretário de Estado.

Ao ser consultado sobre se os Estados Unidos enfrentavam uma “ameaça iminente” — um requisito legal para que o presidente atue sem consultar o Congresso —, Rubio insistiu nos planos israelenses.

“Certamente que havia uma ameaça iminente, e essa ameaça era saber que, se o Irã fosse atacado — e acreditávamos que seria —, viria imediatamente atrás de nós”, disse Rubio.

“Não ficaríamos sentados esperando o ataque”, acrescentou, ao detalhar que, se o Irã tivesse atacado primeiro as forças americanas, “estaríamos todos aqui respondendo a perguntas sobre por que sabíamos disso e não atuamos”.

Horas antes, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, declarou que Israel foi responsável pelo ataque de sábado em Teerã que matou o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, e outros funcionários de alto escalão da República Islâmica, após receber informação de inteligência de que eles estavam reunidos no mesmo lugar.

Contudo, Rubio ressaltou que o governo do presidente Donald Trump acreditava na necessidade de realizar um ataque ao Irã, independentemente do que tivesse desencadeado o momento oportuno.

“Independentemente do que acontecesse, essa operação teria que acontecer inevitavelmente”, afirmou.

Além disso, Rubio indicou que os Estados Unidos gostariam de ver a queda da República Islâmica do Irã, mas que esse não era o objetivo da missão.

“Esperamos que o povo iraniano possa derrubar este governo e estabelecer um novo futuro para o país. Adoraríamos que isso fosse possível”, disse. “Mas o objetivo desta missão é a destruição de suas capacidades de mísseis balísticos e de suas capacidades navais.”

