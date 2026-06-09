EUA bombardeia Irã após acusá-lo de derrubar um helicóptero

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As forças dos Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (9) que lançaram ataques “proporcionais” contra o Irã, depois que o Exército desse país derrubou um helicóptero de ataque Apache no Estreito de Ormuz.

Os Estados Unidos começaram “a lançar ataques em legítima defesa contra o Irã hoje às 17h [18h00 em Brasília], por ordem do comandante em chefe”, afirmou na rede X o comando militar para o Oriente Médio, em referência ao presidente Donald Trump.

“A missão é uma resposta proporcional à agressão injustificada iraniana”, acrescentou o Comando Central.

Posteriormente, meios de comunicação iranianos informaram sobre várias explosões nesta quarta-feira ao longo da costa sul do Irã, perto do Estreito de Ormuz.

Explosões foram ouvidas em vários pontos da província de Hormozgã, incluindo a ilha de Qeshm, e alguns relatos mencionaram a presença de aviões de combate americanos.

Trump havia acusado pouco antes os iranianos de terem derrubado, na véspera, um helicóptero americano Apache enquanto sobrevoava o Estreito de Ormuz, cujos dois ocupantes conseguiram se ejetar.

Embora tenha dito que os dois pilotos saíram ilesos, enfatizou que “os Estados Unidos devem responder a esse ataque”.

“A resposta deve ser muito contundente, muito poderosa”, afirmou Trump, segundo declarações reproduzidas pela emissora americana ABC.

Antes dos bombardeios americanos, o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, tentou minimizar o incidente envolvendo o helicóptero.

“As forças estrangeiras próximas ao nosso território estão constantemente expostas a riscos, devido a seus próprios erros humanos, a simples acidentes ou à possibilidade de serem atingidas por fogo cruzado”, escreveu Araghchi na rede X.

O diplomata acrescentou que, para reduzir esse risco, “a melhor solução é que elas vão embora”.

“Preferimos a linguagem diplomática, mas também falamos outras linguagens”, acrescentou depois, em um tom mais ameaçador.

– Mudança de tom –

Esse novo confronto contrasta com os esforços para encerrar o conflito desencadeado em 28 de fevereiro pelos ataques israelense-americanos contra o Irã.

O próprio Trump havia afirmado anteriormente nesta terça-feira que a diplomacia americana estava na “fase final” das negociações para pôr fim às hostilidades e mencionou que um acordo poderia ser concluído em “dois ou três dias”.

Após 100 dias de guerra e a entrada em vigor, em 8 de abril, de um frágil cessar-fogo, Irã e Israel voltaram a se atacar no domingo e na segunda-feira.

Essa ofensiva deixou três mortos, entre eles dois militares, e 15 feridos no Irã, segundo um novo balanço divulgado pela televisão estatal nesta terça-feira.

Trump, que busca uma saída para esse conflito impopular nos Estados Unidos diante da proximidade das eleições de meio de mandato, havia instado ambos os países a cessarem “imediatamente” as hostilidades.

O Irã anunciou na segunda-feira o fim de sua operação, e Israel fez o mesmo pouco depois.

Na frente diplomática, o Paquistão continua atuando para alcançar um acordo que, segundo seu primeiro-ministro, Shehbaz Sharif, estava “prestes a ser concluído” quando os últimos combates entre Irã e Israel eclodiram.

Antes dessa nova escalada de tensões na terça-feira, os preços do petróleo haviam recuado, impulsionados pelas esperanças de um acordo, após terem disparado nas últimas semanas devido ao bloqueio do Estreito de Ormuz, crucial para o transporte de hidrocarbonetos.

– Bombardeios em Tiro –

O Irã exige que qualquer acordo com Washington para encerrar a guerra no Oriente Médio inclua o fim das hostilidades na frente libanesa, onde seu aliado Hezbollah e Israel se enfrentam desde 2 de março.

No sul do Líbano, a cidade de Tiro e seus arredores foram bombardeados pelo Exército israelense.

Os ataques deixaram pelo menos 11 mortos nesta terça-feira, segundo as autoridades libanesas.

Pela primeira vez desde 2 de março, o chamado para evacuação afetou toda a cidade, incluindo o bairro cristão, onde haviam se refugiado moradores de Tiro e de localidades vizinhas.

Um correspondente da AFP viu moradores de Tiro, inclusive do bairro cristão, fugindo e um intenso tráfego em direção ao norte após o alerta israelense.

“O bairro cristão está agora 99% vazio”, declarou à AFP Walid al Tawil, membro do conselho municipal.

Por sua vez, o Hezbollah reivindicou novos ataques contra as forças israelenses que ocuparam extensas áreas do sul do Líbano. Segundo o Exército israelense, não houve baixas.

Além disso, no norte de Israel, um homem acusado de ter disparado contra soldados após cruzar a fronteira vindo do Líbano foi morto, segundo o Exército.

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