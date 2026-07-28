EUA busca flexibilizar proteção ambiental para promover indústria espacial

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Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (28) que planejam isentar o setor espacial privado de várias normas ambientais, uma medida destinada a acelerar o ritmo dos lançamentos espaciais para competir com a China.

“Os Estados Unidos venceram a primeira corrida espacial e podemos fazê-lo novamente, mas apenas se eliminarmos a burocracia governamental”, declarou o secretário dos Transportes, Sean Duffy.

A iniciativa proposta pelo governo permitiria isentar dos requisitos de 13 leis federais “algumas licenças e permissões de atividades espaciais comerciais”.

A Administração Federal de Aviação (FAA) indicou que as empresas favorecidas ficariam isentas de cumprir normas como a Lei de Espécies Ameaçadas de Extinção, partes da Lei da Água Limpa, a Lei do Ar Limpo e a Lei Nacional de Preservação Histórica, o que permitiria agilizar as autorizações “para lançar foguetes, fazer a reentrada de naves espaciais e operar instalações de lançamento e reentrada”, explicou.

Embora o setor privado americano domine o mercado mundial de lançamentos espaciais, a China avança rapidamente e pretende enviar seres humanos à Lua até 2030.

A SpaceX alcançou um recorde de 165 lançamentos orbitais em 2025 e fez vários voos de teste de seu megafoguete Starship. Realizados a partir de uma base no Texas próxima a áreas protegidas, esses lançamentos geraram fortes críticas de grupos de defesa do meio ambiente.

A norma proposta inclui um período de 30 dias para comentários do público e pode ser modificada.

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