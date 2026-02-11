EUA diz que neutralizou drones de narcotraficantes mexicanos após fechar aeroporto de El Paso

afp_tickers

4 minutos

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (11), que interceptaram e neutralizaram drones de cartéis mexicanos, horas depois de terem fechado brevemente o aeroporto da cidade fronteiriça de El Paso (Texas).

O incidente ocorre em um contexto de tensões entre Washington e o México por causa do narcotráfico e das disputas comerciais entre os dois países.

Um funcionário americano afirmou à AFP, sob condição de anonimato, que drones pertencentes a cartéis mexicanos de drogas haviam penetrado no espaço aéreo dos Estados Unidos.

As forças militares “tomaram medidas para desativar os drones”, após o que o Pentágono concluiu, junto à agência reguladora da aviação (FAA), que “não havia nenhuma ameaça ao transporte comercial”, indicou essa fonte.

A FAA havia anunciado de madrugada o fechamento do aeroporto, um dos mais importantes do sul dos Estados Unidos, por dez dias, uma medida excepcional.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou que será investigado por que o espaço aéreo do Texas foi fechado e afirmou que seu governo não tem “nenhuma informação” sobre o uso de drones na fronteira com os Estados Unidos.

Todas as companhias aéreas tiveram de suspender seus voos para ou a partir dessa cidade, fronteiriça com a mexicana Ciudad Juárez.

A restrição de sobrevoo do espaço aéreo, que também afetava a localidade vizinha de Santa Teresa, no Novo México, entrou em vigor nesta quarta-feira às 06h30 GMT (3h30 no horário de Brasília).

Abrangia voos de carga e comerciais e se estendia até uma altitude de 18.000 pés (5.500 m) sobre o aeroporto, em um raio de 10 milhas náuticas (18,5 km).

“O fechamento temporário do espaço aéreo sobre El Paso foi suspenso. A aviação comercial não está ameaçada. Todos os voos retomam sua operação normal”, declarou a FAA no X.

O aeroporto de El Paso recebeu 3,49 milhões de passageiros durante os 11 primeiros meses de 2025.

As principais companhias aéreas americanas, entre elas Southwest, Delta, United e American, atendem essa importante cidade do sul do país.

“Ninguém no governo local nem na base militar local recebeu um aviso de mais de alguns minutos, nem mesmo o prefeito”, declarou ao Wall Street Journal um representante democrata de El Paso, Chris Canales.

“Nunca tínhamos visto algo tão radical”, explicou.

– “Não há ameaça imediata” –

O presidente Donald Trump advertiu em várias ocasiões desde que iniciou seu segundo mandato que está disposto a intervir a qualquer momento contra alvos que qualifica como “narcoterroristas” em qualquer país ao sul da fronteira.

“Os cartéis mandam no México. É muito, muito triste ver e observar o que aconteceu nesse país”, declarou recentemente à rede Fox News.

Sheinbaum reiterou que está aberta a ampliar a cooperação no combate ao narcotráfico.

Seu governo entregou dezenas de chefes e integrantes de cartéis à Justiça americana e afirma ter aumentado as apreensões de fentanil, a droga que mais causa problemas de saúde nos Estados Unidos.

O Pentágono iniciou em setembro uma campanha de ataques contra supostas lanchas de traficantes no Caribe e no Pacífico, que já fez dezenas de vítimas.

A FAA alertou, em 16 de janeiro, para a “atividade militar” no espaço aéreo de certas regiões, especialmente perto do México e de vários países da América Central e do Sul, e instou a redobrar a precaução.

A agência mencionou “situações potencialmente perigosas” que poderiam também perturbar os sistemas de navegação por satélite. Seu alerta abrangia um período de sessenta dias.

jz-bur/nn/jc/aa