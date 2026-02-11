EUA diz que neutralizou drones de narcotraficantes mexicanos após fechar aeroporto

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (11) que interceptou e neutralizou drones de cartéis mexicanos, um incidente que levou ao fechamento por algumas horas do aeroporto da cidade fronteiriça de El Paso, no Texas.

Estados Unidos e México mantêm uma cooperação estreita contra o narcotráfico, mas o presidente Donald Trump advertiu diversas vezes que não descarta algum tipo de ação militar ao sul da fronteira americana.

A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Pentágono “reagiram rapidamente para enfrentar uma incursão de drones pertencentes a um cartel”, declarou no X o secretário de Transportes, Sean Duffy. “A ameaça foi neutralizada e não existe qualquer perigo para o tráfego comercial na região”, acrescentou.

A FAA havia anunciado durante a madrugada o fechamento do aeroporto de El Paso, um dos mais importantes do sul dos Estados Unidos, por dez dias, uma medida excepcional.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que não tinha “nenhuma informação” sobre o uso de drones na fronteira com os Estados Unidos, e anunciou que o motivo do fechamento do espaço aéreo no Texas será investigado.

Claudia reiterou que existe uma “comunicação constante” entre os dois governos. No entanto, as redes de TV americanas CNN e CBS informaram que atividades militares previstas para acontecer perto de El Paso, que incluiriam o uso de drones responsáveis por monitorar as operações dos cartéis e de um laser projetado para neutralizar drones, haviam gerado preocupação com o tráfego aéreo civil e levaram a FAA a suspender os voos.

– ‘Decisão desnecessária’ –

Todas as companhias aéreas tiveram que suspender seus voos com chegada ou partida na cidade, localizada na fronteira com a mexicana Ciudad Juárez. A restrição de sobrevoo do espaço aéreo, que durou algumas horas, também afetou a localidade de Santa Teresa, no estado vizinho do Novo México.

“Essa decisão desnecessária gerou caos e confusão na comunidade de El Paso”, criticou o prefeito da cidade, Renard Johnson. Segundo ele, não houve coordenação com as autoridades locais, e esse tipo de decisão não era tomada desde 11 de setembro de 2001, quando ocorreram os ataques jihadistas nos Estados Unidos.

O aeroporto de El Paso recebeu 3,49 milhões de passageiros durante os 11 primeiros meses de 2025. As principais companhias aéreas americanas, entre elas Southwest, Delta, United e American, atendem essa importante cidade do sul do país.

– ‘Muito triste’ –

O presidente Donald Trump advertiu em várias ocasiões que está disposto a intervir a qualquer momento contra alvos que qualifica como “narcoterroristas”. “Os cartéis mandam no México. É muito, muito triste ver e observar o que aconteceu nesse país”, declarou recentemente à rede Fox News.

O governo mexicano entregou dezenas de chefes e integrantes de cartéis à Justiça americana e afirma ter aumentado as apreensões de fentanil, a droga que mais causa problemas de saúde nos Estados Unidos.

Em setembro, o Pentágono iniciou uma campanha de ataques contra supostas lanchas de narcotraficantes no Caribe e no Pacífico, que já deixou mais de 100 vítimas.

Em 16 de janeiro, a FAA alertou para a “atividade militar” no espaço aéreo de certas regiões, especialmente perto do México e de países da América Central e do Sul, e pediu que se redobre a precaução. Na ocasião, a agência mencionou “situações potencialmente perigosas”, que também poderiam perturbar os sistemas de navegação por satélite. O alerta abrangia um período de 60 dias.

