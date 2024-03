EUA dizem que eleições russas não foram livres nem justas

1 minuto

WASHINGTON (Reuters) – As eleições russas “obviamente não foram livres nem justas”, pois o presidente Vladimir Putin prendeu seus oponentes e impediu que outros concorressem contra ele, disse a Casa Branca no domingo.

Putin venceu as eleições presidenciais da Rússia com 87,97% dos votos, de acordo com os primeiros resultados oficiais divulgados no domingo, após o fechamento das urnas.

Putin, 71 anos e no poder há mais de duas décadas, agora tem outro mandato de seis anos à frente.