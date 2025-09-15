The Swiss voice in the world since 1935

EUA e China muito perto de acordo sobre TikTok

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
4 minutos

Estados Unidos e China estão “muito perto” de alcançar um acordo sobre o TikTok, afirmou nesta segunda-feira (15) o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, no segundo dia de negociações comerciais entre os dois países em Madri.

A agenda inclui dois temas que estão entre os mais delicados na relação bilateral: a ameaça do presidente Donald Trump de impor tarifas elevadas às importações chinesas e a exigência de Washington para que o TikTok seja vendido a um proprietário não chinês sob pena de ser proibido nos Estados Unidos.

“Sobre o acordo do TikTok, estamos muito perto de resolver o problema”, disse Bessent aos jornalistas ao entrar na sede do Ministério das Relações Exteriores na capital espanhola, onde as discussões acontecem desde domingo.

“Se não chegarmos a um acordo sobre o TikTok, isso não afeta a relação geral entre os dois países, que é boa”, garantiu.

As negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo foram retomadas nesta segunda-feira no ministério espanhol, no centro de Madri, um dia após o início do novo ciclo de discussões que buscam reduzir as divergências em comércio e tecnologia que abalaram as relações.

As delegações são lideradas por Bessent e pelo vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng. Os contatos devem prosseguir até quarta-feira.

– Suspeitas chinesas sobre a Nvidia –

Em um sinal de que as tensões bilaterais não estão diminuindo, Pequim acusou nesta segunda-feira o grupo americano de chips Nvidia de violar suas leis antimonopólio e anunciou uma “investigação exaustiva”.

“Após uma investigação preliminar, foi determinado que a Nvidia Corporation violou a lei antimonopólio da República Popular da China”, afirmou a Administração Estatal para Regulamentação do Mercado em um comunicado, sem especificar as violações.

A agência reguladora chinesa acrescentou que aprofundará a “investigação preliminar” que havia iniciado em dezembro sobre a Nvidia. 

Os resultados financeiros da Nvidia publicados no mês passado geraram preocupações sobre suas atividades na China, no alvo de Washington em um contexto de tensões comerciais e geopolíticas.

A empresa com sede na Califórnia, líder mundial na produção de semicondutores para IA, se viu no meio das tensões comerciais entre China e Estados Unidos. Washington, de fato, restringe os chips que a Nvidia pode exportar para o território chinês por motivos de segurança nacional. 

No fim de semana, a China também iniciou investigações sobre o setor de semicondutores nos Estados Unidos. 

China e Estados Unidos trocam acusações sobre agravar as tensões comerciais que levaram as partes a impor, nos últimos meses, tarifas que chegaram a alcançar três dígitos.

Desde então, Washington e Pequim chegaram a um acordo para reduzir as tensões e diminuíram temporariamente as tarifas para 30% por parte dos Estados Unidos e 10% do lado da China. 

Em agosto, os países adiaram a retomada das tarifas mais elevadas por 90 dias, até 10 de novembro.

O Ministério do Comércio de Pequim pediu na sexta-feira que Washington “trabalhe com a China com base no respeito mútuo e consultas iguais, para resolver preocupações mútuas por meio do diálogo e encontrar uma solução para o problema”, segundo um comunicado. 

As reuniões em Madri poderiam estabelecer as bases para uma possível cúpula entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, antes do fim do ano.

bur-ds-mig/du/rs/pc/fp/yr

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
17 Curtidas
21 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
36 Curtidas
27 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
67 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR