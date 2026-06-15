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EUA e Irã anunciam acordo para o fim da guerra no Oriente Médio

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Estados Unidos e Irã alcançaram um acordo nesta segunda-feira (15) para estabelecer o fim imediato da guerra no Oriente Médio, incluindo o conflito no Líbano, e pretendem assinar o texto na sexta-feira (19), em Genebra. 

O teor do acordo não foi divulgado, mas o Irã indicou que as negociações devem começar em, no máximo, 60 dias, com o objetivo de alcançar um acordo definitivo em questões delicadas como o programa nuclear ou as sanções contra sua economia. 

O compromisso foi anunciado pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, mediador do conflito, que o qualificou de “passo histórico em direção à paz”. Posteriormente, Washington e Teerã confirmaram a informação.

“O acordo com a República Islâmica do Irã já está concluído. Parabéns a todos!”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

“Autorizo plenamente a abertura sem cobrança de pedágio do Estreito de Ormuz e, simultaneamente, autorizo a suspensão imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos. Navios do mundo, liguem seus motores. Que o petróleo flua!”, completou.

Segundo o vice-ministro iraniano das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi, o acordo com Washington põe “fim imediato à guerra”. 

Após o anúncio, os preços do petróleo despencaram e tanto o Brent como o WTI passaram a ser negociados ao redor de 80 dólares por barril.

O fechamento de Ormuz teve um grande impacto na economia mundial, provocando inflação em vários países e problemas de abastecimento de fertilizantes necessários para a produção de alimentos, entre outros.

Segundo a agência iraniana Fars, os Estados Unidos teriam aceitado “o pagamento de pedágios ao Irã” pela passagem de navios pelo Estreito de Ormuz. 

Uma medida que tem a oposição de muitos países, entre eles a França, anfitriã a partir desta segunda-feira de reunião de cúpula do G7 que terá a presença de Trump.

– Moratória nuclear –

O conteúdo do acordo, alcançado após semanas de negociações tensas e ameaças frequentes de Trump de novas hostilidades, não foi divulgado publicamente.

As partes publicaram informações contraditórias sobre o teor. Trump afirmou ao jornal The New York Times que o Irã aceitou uma moratória de 20 anos sobre o enriquecimento de urânio. 

Gharibabadi declarou que as próximas conversações abordarão o fim das sanções contra o Irã, a questão nuclear, a reconstrução e o desenvolvimento econômico de seu país e a implementação de um mecanismo de supervisão dos acordos alcançados. 

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não reagiu oficialmente, mas vários ministros de seu governo e membros da oposição condenaram o acordo. 

“Não garante nossa segurança”, declarou o ministro da Segurança Nacional, o político de extrema direita Itamar Ben Gvir, enquanto o ex-premiê Naftali Bennett, principal rival de Netanyahu nas próximas eleições, disse que o pacto representa uma “mudança perigosa para a segurança de Israel”.

O ministro da Defesa, Israel Katz, disse que o Exército “permanecerá nas zonas de segurança no Líbano, na Síria e em Gaza por um período ilimitado”. 

O acordo foi recebido com alívio pela comunidade internacional. Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Canadá afirmaram que estão dispostos a suspender algumas sanções contra o Irã.

– “Voltamos ao nosso sul” –

Em Teerã, Erfan, um vendedor de 18 anos, disse esperar “que o acordo principal seja assinado, que as sanções sejam suspensas e que a economia seja reativada para que a região recupere a paz e a tranquilidade”.

“Nosso governo talvez tenha chegado a um acordo com eles, mas o povo está profundamente insatisfeito porque eles matam iranianos, sobretudo crianças inocentes”, opinou Hossein Hagh Parast, um bancário de 31 anos, em declarações à AFPTV.

O conflito começou em 28 de fevereiro com os bombardeios de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, que respondeu atacando alvos americanos nos países do Golfo aliados de Washington. 

Em 2 de março, o Líbano entrou na guerra devido aos ataques do Hezbollah contra Israel, que respondeu com uma ofensiva para “eliminar” o movimento xiita pró-Irã e ocupa uma parte do país vizinho.

Os bombardeios israelenses provocaram mais de 3.700 mortes desde março, segundo o governo libanês.

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, expressou nesta segunda-feira o desejo de que o acordo, do qual não foi oficialmente notificado, “acabe de forma definitiva com o ciclo de violência”.

Alguns moradores começaram a voltar para áreas do sul onde não há presença das forças israelenses.

“Voltamos para o nosso sul, a terra livre. Não podemos abrir mão da terra do sul”, disse à AFP Alaa Merahi, que viajava de carro com a esposa e os filhos perto de Tiro, ao lado de diversos veículos carregados com colchões e malas.

burs-roc/mas/pc/dbh/fp/yr

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