EUA e Japão reforçam cooperação em Defesa com olhos voltados à China

3 minutos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou, nesta quarta-feira (10), o maior reforço de cooperação com o Japão na área de Defesa desde o fim da Guerra Fria, durante uma visita de Estado do primeiro-ministro japonês Fumio Kishida com olhos voltados paras as ambições da China no Pacífico.

Biden também anunciou a criação de um sistema conjunto de defesa aérea com Japão e Austrália.

“Juntos, nossos países estão tomando medidas importantes para reforçar a cooperação em matéria de defesa e segurança”, declarou o presidente americano durante uma entrevista coletiva na Casa Branca junto com Kishida.

“Trata-se do progresso mais importante de nossas alianças desde o fim da Guerra Fria”, acrescentou, referindo-se à modernização “das estruturas de comando e controle […] à interoperabilidade e ao planejamento” de seus respectivos “exércitos para que possam trabalhar juntos de maneira transparente e efetiva”.

“Tenho igualmente o prazer de anunciar que, pela primeira vez, Japão, Estados Unidos e Austrália criarão uma rede de mísseis aéreos e uma arquitetura de defesa”, acrescentou.

Contudo, Biden reafirmou que a aliança militar com Japão reforçada na visita é “de natureza puramente defensiva”.

O primeiro-ministro japonês, por sua vez, pediu “paz e estabilidade” em meio às tensões entre China e Taiwan.

A China considera Taiwan parte de seu território e já afirmou que pretende retomar seu controle, inclusive pela força. Pequim envia aviões e embarcações de guerra para o entorno da ilha de governo autônomo quase todos os dias.

Como outro sinal da proximidade com Tóquio, Biden afirmou nesta quarta que o primeiro astronauta não americano a pousar na Lua será japonês, no contexto de uma missão espacial dos Estados Unidos.

– Cerejeiras, Paul Simon e cúpula trilateral –

Kishida é o primeiro líder japonês que recebe todas as honrarias de um presidente americano desde Shinzo Abe em 2015.

Em uma cerimônia de recepção na manhã desta quarta, Biden afirmou que os laços com o Japão são “inabaláveis”.

Em 1912, o prefeito de Tóquio presenteou a cidade de Washington com milhares de cerejeiras, cuja temporada de floração atrai anualmente muitos turistas à capital americana.

Kishida disse que o Japão presenteará mais 250 árvores para o 280º aniversário da fundação dos Estados Unidos em 2026.

Na noite desta quarta, haverá um jantar de Estado no Salão Leste da Casa Branca, com um menu inspirado na culinária japonesa que inclui salmão, costela com molho de wasabi e torta de pistache.

A jornada se encerra com uma apresentação do famoso músico americano Paul Simon.

Na quinta-feira, Biden será o anfitrião da primeira cúpula trilateral entre Japão, Filipinas e Estados Unidos para seguir ampliando as alianças contra a China em uma região crítica, com vários episódios de demonstração de força.

O Japão manteve uma postura pacifista durante décadas, mas fez nos últimos anos “algumas das mudanças mais significativas e transcendentais” desde a Segunda Guerra Mundial, disse o embaixador americano em Tóquio, Rahm Emanuel, antes da visita.

dk/sms/md/mel/mar/rpr/ic