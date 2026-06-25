EUA e países de todo o mundo oferecem ajuda à Venezuela após terremotos devastadores

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Os Estados Unidos e diversos países ao redor do mundo, especialmente na América Latina, ofereceram assistência à Venezuela após os dois fortes terremotos que deixaram pelo menos 164 mortos e cerca de 1000 feridos.

Estas são as principais mensagens:

– Estados Unidos –

“Os Estados Unidos estão prontos, dispostos e aptos a ajudar! Ordenei a todas as agências do nosso governo que se preparem para agir rapidamente. Estaremos lá para nossos novos e grandes amigos”, escreveu o presidente dos EUA, Donald Trump, em sua plataforma Truth Social.

Após as ordens de Trump, o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou que Washington “está enviando imediatamente equipes de busca e resgate, recursos médicos e assistência humanitária para a Venezuela”.

– Brasil –

“Tomei conhecimento, com grande preocupação e consternação, dos impactos causados pelo terremoto que atingiu a Venezuela”, declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

– Rússia –

Em uma carta, o presidente russo, Vladimir Putin, pediu à presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que transmitisse “nossas sinceras palavras de solidariedade às famílias e amigos das vítimas, assim como nossos votos de rápida recuperação a todos os afetados por este desastre natural”.

– China –

“A China deseja oferecer toda a ajuda possível de maneira adequada, de acordo com as necessidades da Venezuela”, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun.

– União Europeia –

“Estamos preparados para reforçar nossa ajuda”, declarou a comissária para a Gestão de Crises da UE, Hadja Lahbib, acrescentando que o sistema europeu de detecção por satélite Copernicus foi ativado para apoiar as operações de resgate na Venezuela.

– México –

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, escreveu no X que “instruiu a preparação da ajuda necessária”.

“Por ora, solicitaram apoio com equipes especializadas em resgate e atendimento médico. O México sempre foi e sempre será solidário”, afirmou.

– Cuba –

“Expresso minhas mais profundas condolências e solidariedade ao governo e ao povo irmão da República Bolivariana da Venezuela, pelas vidas perdidas e pelos danos causados pelo terremoto”, declarou o ministro das Relações Exteriores, Bruno Rodríguez, no X.

– Panamá –

“Nossa mais profunda solidariedade e apoio à Venezuela após o terremoto e suas consequências. O Panamá, mais uma vez, oferece sua ajuda humanitária às nossas nações irmãs”, declarou o presidente panamenho José Raúl Mulino no X.

– Guiana –

O presidente da Guiana, Irfaan Ali, país que mantém uma disputa diplomática com a Venezuela pelo território de Essequibo, também expressou sua solidariedade.

– El Salvador –

“Neste momento, oferecemos assistência ao governo venezuelano por meio do nosso Ministério das Relações Exteriores. Trezentos socorristas e paramédicos, juntamente com 50 toneladas de equipamentos, medicamentos e suprimentos essenciais, estão prontos para partir para Caracas”, escreveu o presidente Nayib Bukele no X.

– Argentina –

“A República Argentina está atenta à evolução da situação e manifesta sua disposição em colaborar com qualquer assistência humanitária que se faça necessária, em coordenação com as organizações internacionais competentes”, afirmou a presidência em comunicado.

– Chile –

“O Governo do Chile expressa sua solidariedade ao Governo e ao povo da Venezuela pelo terremoto ocorrido esta tarde”, declarou o Ministério das Relações Exteriores.

– Equador –

“Minha mais profunda solidariedade ao povo irmão da Venezuela. Ordenei o envio imediato de ajuda humanitária para enfrentar essa emergência. O Equador responderá com a rapidez e o empenho que este momento exige, porque, apesar de nossas enormes diferenças, a humanidade deve sempre guiar as ações de um líder”, declarou o presidente Daniel Noboa.

– Uruguai –

“O Uruguai expressa sua solidariedade às autoridades e ao povo venezuelano. (…) Reiteramos nossa disposição de colaborar de todas as formas que o governo venezuelano julgar necessárias”, escreveu o presidente Yamandú Orsi no X.

– Costa Rica –

“A Costa Rica se solidariza de coração com o povo venezuelano nestes momentos de dor após o terremoto que abalou o país”, disse a presidência em comunicado.

– República Dominicana –

“Equipes especializadas de busca, resgate e resposta a emergências de nossas Forças Armadas partirão para a Venezuela para apoiar o trabalho que está sendo realizado pelas autoridades venezuelanas”, declarou o presidente Luis Abinader.

– Alemanha –

A Alemanha ofereceu seis aviões militares para ajudar a Venezuela.

– Espanha –

“Todo o meu apoio e o da Espanha vão para o povo venezuelano após os terremotos devastadores desta noite. Nossos pensamentos estão com as vítimas e suas famílias”, disse o primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

– França –

O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou sua “solidariedade às vítimas, suas famílias e a todos os que se mobilizaram no terreno”.

Após conversar com Rodríguez, Macron anunciou que a França enviará 85 socorristas à Venezuela.

– Suíça –

A Suíça anunciou nesta quinta-feira que enviará 80 socorristas e 18 toneladas de equipamentos de resgate para a Venezuela para ajudar as vítimas.

– Itália –

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou que “a Itália está pronta para prestar assistência” à Venezuela.

– Irã –

Apesar das consequências da guerra em seu próprio território, o Ministério das Relações Exteriores do Irã anunciou que a República Islâmica “está preparada para fornecer toda a ajuda necessária nas operações de resgate e salvamento” na Venezuela.

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