EUA elimina tarifas elevadas sobre diversos produtos agrícolas do Brasil

O governo dos Estados Unidos eliminará as altas tarifas impostas a vários produtos agrícolas provenientes do Brasil, entre eles a carne bovina, o café e os tomates, segundo um decreto publicado nesta quinta-feira (20) no site da Casa Branca.

Essa mudança acontece no momento em que o presidente Donald Trump está sob pressão para reduzir o custo de vida dos americanos.

A última ordem de Trump amplia sua medida da semana passada para reduzir as tarifas “recíprocas” — impostos para abordar práticas comerciais que considera desleais — a diversas importações agrícolas.

Contudo, os encargos americanos sobre muitos produtos brasileiros aumentaram consideravelmente no início de agosto, à medida que Trump intensificava a pressão contra o julgamento por golpismo de seu aliado de direita, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Então, Trump impôs uma tarifa adicional de 40% a muitos produtos brasileiros, embora houvesse uma ampla lista de isenções que abrangiam itens como o suco de laranja.

Não obstante, a tarifa afetou produtos importantes como o café, a carne bovina e o açúcar.

O decreto publicado pela Casa Branca nesta quinta estipula que “certos produtos agrícolas não estarão sujeitos à tarifa ‘ad valorem’ adicional imposta”.

Segundo o texto, as autoridades consideraram que, “entre outras considerações relevantes, foram conseguidos avanços iniciais nas negociações com o governo do Brasil”.

As novas isenções da tarifa de 40% serão aplicadas retroativamente a 13 de novembro.

Bolsonaro perdeu as eleições de 2022. Em setembro, foi condenado por seus esforços para impedir que o líder de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva assumisse o poder após sua vitória no pleito.

Este mês, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitaram o recurso de Bolsonaro contra sua condenação a 27 anos de prisão pela tentativa fracassada de golpe de Estado.

