EUA enviam 238 supostos membros do ‘Tren de Aragua’ para detenção em El Salvador

El Salvador recebeu neste domingo (16) 238 supostos membros do grupo criminoso venezuelano ‘Tren de Aragua’ enviados pelos Estados Unidos para que cumpram pena em uma prisão de segurança máxima depois que o presidente Donald Trump invocou uma antiga lei de guerra para expulsar migrantes.

Trump invocou a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, mas no sábado um juiz federal suspendeu temporariamente sua ordem, ao que parece quando os aviões já estavam a caminho de El Salvador.

“Hoje, os primeiros 238 membros da organização criminosa venezuelana ‘Tren de Aragua’ chegaram ao nosso país. Eles foram imediatamente transferidos para o CECOT, o Centro de Confinamento de Terroristas, por um período de um ano (renovável)”, informou o presidente salvadorenho Nayib Bukele na rede social X.

Em fevereiro, o governo dos Estados Unidos incluiu o grupo criminoso de origem venezuelana em sua lista de organizações terroristas, assim como a gangue Mara Salvatrucha (MS-13), criada por salvadorenhos e outros migrantes.

Trump emitiu a ordem para deportar os supostos membros do ‘Tren de Aragua’, argumentando que tinha o direito de declará-los “estrangeiros inimigos” de acordo com a lei de mais de dois séculos.

Bukele, em uma reunião no mês passado com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, ofereceu seu país para abrigar prisioneiros dos Estados Unidos, incluindo membros do ‘Tren de Aragua’ e da gangue MS-13.

– Acorrentados –

Os três aviões com os prisioneiros pousaram nas primeiras horas da manhã no aeroporto salvadorenho.

Em vídeos divulgados pelo governo de El Salvador, militares podem ser vistos no aeroporto tirando prisioneiros dos aviões e levando os detentos, acorrentados, para os ônibus, que seguiram em caravanas para o Cecot.

Quando chegaram à prisão, eles se ajoelharam e disseram seus nomes aos agentes penitenciários, que rasparam seus cabelos. O vídeo também os mostra sendo levados para suas celas vestidos com bermudas, camisa e meias brancas.

O Cecot é a prisão de segurança máxima que o governo de Bukele criou para prender os detentos como parte de sua “guerra” contra as gangues, iniciada há quase três anos. Ela fica em uma área rural de Tecoluca, 75 km ao sudeste de San Salvador e é considerada a maior prisão da América Latina.

– “Prisões a preço justo” –

Rubio informou neste domingo que, além dos prisioneiros do ‘Tren de Aragua’, os Estados Unidos enviaram 23 membros da MS-13 de volta a El Salvador para enfrentar a justiça.

Além disso, acrescentou Rubio, “enviamos mais de 250 estrangeiros inimigos do ‘Tren de Aragua’, que El Salvador se comprometeu a manter em suas excelentes prisões a um preço justo”. O número, no entanto, é diferente do que foi anunciado por Bukele.

