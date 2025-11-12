EUA estuda reduzir tarifas de produtos como café e bananas

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse, nesta quarta-feira (12), que fará um anúncio “substancial” em breve sobre o preço do café e das bananas como parte da luta contra os efeitos das tarifas alfandegárias na inflação do país.

O governo Trump tem trabalhado para convencer os americanos da fortaleza da economia, pois o custo de vida se transformou em uma preocupação-chave para os eleitores.

Em agosto, os preços do café aumentaram 21% em um ano e cerca de 19% em setembro, segundo dados recentes da inflação ao consumidor.

Parte da razão se deve ao impacto de fenômenos climáticos recentes. Mas os preços também subiram por causa da tarifa aduaneira de 50% que Trump impôs a muitos produtos do Brasil este ano.

A grande maioria do café consumido nos Estados Unidos é importado, principalmente em forma de grãos, segundo a Associação Nacional do Café.

Em entrevista à emissora Fox, Bessent disse que as famílias deveriam esperar um anúncio “substancial” nos próximos dias “em termos de produtos que não cultivamos aqui nos Estados Unidos”.

“O café sendo um deles, as bananas, outras frutas, coisas assim”, acrescentou.

Trump disse, em uma entrevista anterior, que reduziria “algumas tarifas aduaneiras”.

“Vamos fazer com que entre algum café”, acrescentou.

Segundo um relatório do Departamento da Agricultura, 85% das importações de bananas vieram em 2024 de Guatemala, Equador, Costa Rica e Honduras.

Nos últimos meses, todos eles enfrentaram uma tarifa adicional de 10% ou 15%, como parte da nova política comercial dos Estados Unidos.

