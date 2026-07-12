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EUA inicia novos ataques contra o Irã

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O Exército dos Estados Unidos anunciou neste domingo que lançou uma nova série de ataques contra o Irã, para impedir aquele país de atacar embarcações no Estreito de Ormuz.

Os ataques foram retomados às 21h GMT, segundo mensagem publicada no X pelo Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio, que afirma querer impedir que o Irã “ataque os navios comerciais e tripulações civis” no Estreito.

Teerã condenou os ataques americanos e criticou Washington por ter “deixado sem efeito todos os esforços dos últimos meses” para restaurar a paz na região.

O Irã também acusou os Estados Unidos de ter “violado abertamente quase todos os termos” do protocolo de acordo concluído em junho, e de provocar “o retorno da insegurança” ao Estreito de Ormuz, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

Os preços do petróleo abriram em forte alta nesta segunda-feira (13). O barril do Brent para entrega em setembro subia 3,75%, aos US$ 78,86, às 22h10 GMT, antes da abertura dos mercados asiáticos. Já o do WTI para agosto estava em alta de 3,65%, aos US$ 74,02.

des/jgc/cjc/mvl/lb

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