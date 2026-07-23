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EUA lança novos ataques contra Irã

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Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

O Exército dos Estados Unidos lançou nesta quinta-feira, pela 13ª noite consecutiva, uma série de ataques contra o Irã, anunciou no X o Comando Central americano para o Oriente Médio (Centcom).

“As forças americanas iniciaram às 22h45 GMT uma nova noite de ataques contra alvos militares iranianos”, informou o Centcom, segundo o qual o objetivo é “responsabilizar o Irã e reduzir as ameaças da Guarda Revolucionária islâmica contra a navegação comercial”.

pnb/jgc/cr/lb/lb

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