EUA lança novos ataques contra o Irã (Centcom)

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O Exército dos EUA anunciou neste sábado que lançou novos ataques contra o Irã, após Teerã atingir um navio no Estreito de Ormuz.

Esta foi a terceira rodada de ataques contra o Irã nesta semana, destacou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), “depois que forças da Guarda Revolucionária atacaram abertamente o M/V GFS Galaxy, navio porta-contêiner com bandeira do Chipre, que transitava pelo Estreito de Ormuz”.

“Os Estados Unidos impõem um custo elevado ao continuar reduzindo a capacidade do Irã de atacar marinheiros civis e navios comerciais que transitam livremente pelo Estreito”, acrescentou o Centcom, segundo o qual os ataques estavam sendo realizados por ordem do presidente Donald Trump.

Logo após o anúncio do Comando, o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, afirmou que “o Irã tomou uma decisão ruim” e que “pagará” por isso. Horas antes, a Guarda Revolucionária iraniana havia anunciado o fechamento do Estreito de Ormuz “até nova ordem”, após disparar tiros de advertência contra uma embarcação que seguiu uma “rota não autorizada”, segundo a imprensa estatal.

O navio foi “atingido por disparos de advertência e parou”, indicou a Guarda, de acordo com a agência de notícias Irna. “Após esse incidente, e levando em conta a insegurança gerada pela intervenção ilegal de estrangeiros, o Estreito de Ormuz permanecerá fechado até nova ordem e até o fim das intervenções americanas nessa região. Não será permitido que nenhum navio o atravesse”, acrescentou, após ameaçar atacar bases americanas no Golfo.

acb/jgc/lb