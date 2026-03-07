EUA minimiza relatos sobre informações da Rússia ao Irã

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta sexta-feira que seu país “não está preocupado” com relatos de que a Rússia estaria fornecendo informações ao Irã sobre as posições e movimentações de tropas americanas no Oriente Médio.

Hegseth não confirmou os relatos, mas disse ao programa “60 Minutes”, do canal CBS, que os Estados Unidos “monitoram tudo”. “Nossos comandantes estão a par de tudo. Temos a melhor inteligência do mundo. Sabemos quem fala com quem. Não estamos preocupados com isso”, afirmou.

Mais cedo, a Casa Branca havia minimizado relatos de que a Rússia estaria fornecendo ao Irã informações sobre alvos relacionadas às forças americanas no Oriente Médio: “Claramente, não faz diferença em relação às operações militares no Irã, porque nós os estamos dizimando totalmente.”

Citando três fontes anônimas, o jornal The Washington Post reportou que a Rússia teria fornecido ao Irã dados sobre potenciais alvos americanos no Oriente Médio, incluindo a localização de navios e aviões.

Seis militares dos Estados Unidos morreram no último domingo em um ataque com drones contra uma base americana no Kuwait. A estação da CIA em Riade também foi atacada.

