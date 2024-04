EUA não participarão de ações retaliatórias contra o Irã, diz Casa Branca

Por James Mackenzie e Parisa Hafezi e Jeff Mason

JERUSALÉM/DUBAI/WASHINGTON (Reuters) – O presidente norte-americano, Joe Biden, alertou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que os EUA não participarão de uma contra-ofensiva contra o Irã se Israel decidir retaliar um ataque em massa de drones e mísseis em território israelense durante a noite, disse um funcionário da Casa Branca.

A ameaça de uma guerra aberta que irrompe entre os arqui-inimigos do Oriente Médio e que arrasta os Estados Unidos colocou a região em estado de alerta, desencadeando apelos por moderação por parte das potências globais e das nações árabes para evitar uma nova escalada.

A mídia dos EUA informou neste domingo que Biden informou a Netanyahu que não participaria de ações retaliatórias por meio de um telefonema durante a noite. As falas foram confirmadas à Reuters por um funcionário da Casa Branca.

Os EUA continuarão a ajudar Israel a se defender, mas não querem a guerra, disse John Kirby, o principal porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, ao programa “This Week” da ABC neste domingo.

O Irã lançou o ataque devido a um suposto ataque israelense ao seu consulado na Síria, em 1º de abril, que matou os principais comandantes da Guarda Revolucionária e ocorreu após meses de confrontos entre Israel e os aliados regionais do Irã, desencadeados pela guerra em Gaza.

No entanto, o ataque de mais de 300 mísseis e drones, principalmente lançados a partir do interior do Irã, causou apenas danos modestos em Israel, uma vez que a maioria foi abatida com a ajuda dos EUA, Reino Unido e Jordânia.

Uma base da Força Aérea no sul de Israel foi atingida, mas continuou a operar normalmente e uma criança de 7 anos ficou gravemente ferida por estilhaços. Não houve outros relatos de danos graves.

Dois altos ministros israelenses sinalizaram neste domingo que a retaliação de Israel não é iminente e que não agiria sozinho.

“Vamos construir uma coligação regional e cobrar o preço ao Irã da forma e no momento certo para nós”, disse o ministro centrista Benny Gantz antes de uma reunião do gabinete de guerra.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, também disse que Israel tem a oportunidade de formar uma aliança estratégica contra “esta grave ameaça do Irã, que ameaça montar explosivos nucleares nestes mísseis, o que pode ser uma ameaça extremamente grave”, disse ele. O Irã nega ter procurado armas nucleares.

O chefe do Estado-Maior do exército iraniano, major-general Mohammad Bagheri, alertou na televisão que “nossa resposta será muito maior do que a ação militar desta noite se Israel retaliar contra o Irã” e disse a Washington que suas bases também poderiam ser atacadas se ajudassem Israel a retaliar.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Amir Abdollahian, disse que Teerã informou aos Estados Unidos que seu ataque a Israel seria “limitado” e para autodefesa e que os vizinhos regionais também foram informados dos ataques planejados com 72 horas de antecedência.

Uma fonte diplomática turca disse que o Irã informou antecipadamente a Turquia sobre o que iria acontecer.

O Irã disse que o ataque tinha como objetivo punir “crimes israelenses”, mas agora “considerou o assunto encerrado”.

Rússia, China, França e Alemanha, bem como os estados árabes Egito, Catar e Emirados Árabes Unidos pediram moderação e o Conselho de Segurança da ONU estava marcado para se reunir neste domingo.

“Faremos tudo para impedir uma nova escalada”, disse o chanceler alemão, Olaf Scholz, aos jornalistas durante uma visita à China. “Só podemos alertar a todos, especialmente ao Irã, contra continuar desta forma.”

A Turquia também alertou o Irã que não deseja mais tensões na região.

(Reportagem de James MacKenzie em Jerusalém, Parisa Hafezi em Dubai, Jeff Mason em Washington, Suleiman al-Khalidi em Amã e Nidal al-Mughrabi no Cairo)