The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

EUA oferece garantias de segurança ‘sólidas’ à Ucrânia por 15 anos, afirma Zelensky

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
5 minutos

O governo dos Estados Unidos ofereceu garantias de segurança “sólidas” à Ucrânia por um período de 15 anos, prorrogável, informou nesta segunda-feira (29) o presidente Volodimir Zelensky, que solicitou a Donald Trump um prazo mais longo durante seu encontro na Flórida.

Segundo o mandatário ucraniano, estas garantias são uma condição indispensável para suspender uma lei marcial em vigor na Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

“Eu realmente queria que as garantias fossem mais longas. Eu disse a ele que realmente queremos considerar a possibilidade de 30, 40, 50 anos”, afirmou Zelensky em uma entrevista coletiva virtual. Trump respondeu que pensaria na possibilidade, acrescentou.

Após a reunião em Mar-a-Lago, o republicano mostrou-se otimista, mas evasivo, considerando que se está “mais perto do que nunca” de um acordo que ponha fim ao conflito, o mais mortal ocorrido na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, sem, no entanto, dar detalhes sobre qualquer eventual avanço. 

Por sua vez, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou nesta segunda-feira que o governo russo concorda com Trump que as negociações para encerrar o conflito, intensificadas desde novembro, entraram em sua fase final.

– “Tropas internacionais” necessárias –

Zelensky não forneceu detalhes sobre as garantias de segurança propostas por Washington e limitou-se a dizer que incluem elementos que já haviam sido abordados anteriormente.

Por exemplo, foi considerado que Washington e os aliados de Kiev oferecessem à Ucrânia um mecanismo semelhante ao do Artigo 5 da Otan, que prevê assistência em caso de agressão.

Segundo o mandatário ucraniano, Trump “confirmou” os “detalhes” destas garantias e indicou que o Congresso americano deverá votá-las. 

O dirigente também considerou que a presença de “tropas internacionais” na Ucrânia, uma possibilidade que o Kremlin já descartou no passado, constituiria uma garantia de segurança necessária e “real”, que reforçaria a confiança dos cidadãos e dos investidores diante do risco de uma nova agressão russa.

Na reunião de domingo, Zelensky e Trump também falaram sobre um plano de apoio econômico para a reconstrução da Ucrânia, do qual participariam empresas americanas, e sobre um possível acordo de livre comércio, detalhou o presidente ucraniano.

– Questões em aberto –

Zelensky também deseja obter o respaldo de seu homólogo americano para uma nova versão do plano apresentado por Washington há quase um mês, e que foi emendado a pedido de Kiev por considerá-lo favorável a Moscou. 

A nova versão propõe que a frente fique congelada nas posições atuais, sem oferecer uma solução imediata para as reivindicações territoriais da Rússia, que controla cerca de 20% do território ucraniano. 

O novo documento também deixa de fora duas exigências-chave do Kremlin: a retirada das tropas ucranianas da região de Donetsk, na bacia industrial do Donbass (leste); e que a Ucrânia se comprometa legalmente a não aderir à Otan. 

Quanto ao Donbass, um tema crucial para alcançar uma saída para o conflito, Trump assegurou: “Ainda não está resolvido, mas está avançando muito. É um assunto muito difícil, mas acredito que será resolvido”. 

Segundo Zelensky, dois temas ainda estão em aberto: o funcionamento da usina nuclear de Zaporizhzhia (sul) e a questão territorial.

Horas antes da reunião de domingo, o presidente americano falou por telefone com seu homólogo russo, Vladimir Putin. Uma conversa que ele qualificou como “muito produtiva”. 

Na segunda-feira, o dirigente ucraniano destacou que qualquer acordo para pôr fim à guerra “deve ser assinado por quatro partes: Ucrânia, Europa, Estados Unidos e Rússia”. 

Também afirmou esperar que autoridades americanas e europeias se reúnam “nos próximos dias” na Ucrânia e reafirmou seu apoio à organização de um referendo na Ucrânia que, segundo ele, atuaria como um “instrumento potente” para que a “nação ucraniana” aceite as condições de paz que forem propostas. 

Redobrando a pressão no terreno, a Rússia bombardeou Kiev e sua região no sábado, deixando mais de um milhão de residências sem eletricidade por horas. Também anunciou a tomada de duas cidades no leste da Ucrânia.

Zelensky denunciou nesta segunda-feira que as ações de Putin na Ucrânia não correspondem às declarações “pacíficas” que ele faz diante de Trump, e assegurou que o governo russo “não quer nenhum cessar-fogo”.

bur-rco/blb/jvb/hgs/yr-jc

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR