EUA oferece recompensa de US$ 5 milhões por membro do cartel de Sinaloa

O governo dos Estados Unidos informou nesta terça-feira (16) que oferece uma recompensa de US$ 5 milhões (R$ 26,6 milhões, na cotação atual) por qualquer informação que leve à captura de Juan José Ponce Félix, conhecido como “El Ruso”, um dos principais sicários do cartel de Sinaloa no México.

“Segundo o FBI, Ponce Félix é o fundador e líder de Los Rusos, o principal braço armado de La Mayiza (…) uma poderosa facção do cartel de Sinaloa, uma Organização Terrorista Estrangeira”, sinalizou o Departamento do Estado em um comunicado.

“A facção La Mayiza do cartel administra a produção e o tráfico de fentanil, cocaína, maconha, heroína e metanfetamina do noroeste do México para os Estados Unidos”, acrescentou.

O presidente americano, Donald Trump, classificou vários cartéis de drogas latino-americanos como organizações terroristas, o que amplia consideravelmente sua margem de manobra, incluindo, a priori, ataques letais.

“Durante a última década, Ponce Félix foi acusado várias vezes nos distritos Central e do Sul da Califórnia por acusações de crime organizado, tráfico de drogas, armas de fogo e lavagem de dinheiro”, recordou o texto.

Apesar de seus líderes históricos estarem presos nos EUA, o cartel de Sinaloa, considerado a maior organização do narcotráfico do mundo, continua operando através de novas gerações e redes logísticas em ambos os lados da fronteira.

Os Estados Unidos já ofereceram ajuda militar ao seu vizinho do sul, mas o México a rejeita e pede que Washington enfrente o consumo de drogas no país, o mais elevado no mundo.

