EUA perto de novo ‘shutdown’ em meio a críticas de democratas por mortes em Minneapolis

Um fechamento parcial do governo dos Estados Unidos, o chamado ‘shutdown’, parece iminente, depois que um projeto orçamentário fracassou no Senado em meio à indignação democrata pelas mortes de manifestantes contrários às operações anti-imigrantes ordenadas por Donald Trump.

A oposição expressou assim sua indignação pelo assassinato, em Minneapolis, de duas pessoas que se manifestavam contra a política migratória do presidente.

O fracasso na aprovação de um pacote de gastos composto por seis projetos de lei destinados a financiar mais de três quartos do governo federal torna quase impossível evitar um fechamento parcial a partir de sábado.

Mesmo assim, os democratas e a Casa Branca continuavam buscando freneticamente um acordo de última hora.

Caso ocorra, esta seria a segunda paralisação ou ‘shutdown’ — quando o financiamento de todo ou de diferentes setores do governo americano é temporariamente congelado — desde que Trump voltou à Presidência, há um ano.

Os democratas haviam prometido bloquear a medida, a menos que o financiamento do Departamento de Segurança Interna (DHS) fosse separado e renegociado para incluir salvaguardas sobre o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE), a agência de segurança pública mais bem financiada dos Estados Unidos.

O ICE, responsável pelas operações anti-imigrantes com fins de deportação, está no centro das críticas pelas mortes de manifestantes em Minneapolis.

– Falta de acordo –

A situação deixou os 53 republicanos da Câmara sem votos suficientes: eram necessárias 60 votos para que a legislação avançasse para a aprovação final.

Agora, Washington se prepara para outro fechamento disruptivo de serviços à meia-noite de sexta-feira (30).

“O que o ICE está fazendo (…) é brutalidade avalizada pelo Estado e precisa ser interrompida. E o Congresso tem a autoridade — e a obrigação moral — de agir”, disse o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, antes da votação.

Uma discreta rebelião republicana se juntou aos democratas.

Devido às normas vigentes no Senado, são necessários 60 votos entre 100 para aprovar um texto orçamentário, e os republicanos, embora tenham a maioria, precisariam do apoio de vários membros da oposição para conseguir aprovar sua proposta de orçamento.

Os números são insuficientes.

Os democratas explicaram que estão dispostos a aprovar cinco dos seis itens do texto, mas querem separar o último — que diz respeito ao DHS — para debater as reformas que desejam que sejam implementadas.

Como a Câmara dos Representantes havia aprovado os seis itens em um único bloco, separar o DHS do texto implicaria, na prática, uma paralisação à meia-noite de sexta, já que a Câmara baixa teria de votar novamente a versão aprovada pelo Senado.

O ‘shutdown’ pode ser de curta duração. Em uma reunião de gabinete na quinta-feira, Trump disse à imprensa que esperava que fosse alcançado um compromisso com os democratas para evitar uma paralisação.

Se o financiamento expirar, centenas de milhares de servidores públicos poderão ser enviados para casa ou obrigados a trabalhar sem remuneração.

