EUA reduzirá auxílio alimentar para milhões de pessoas em novembro devido à paralisação orçamentária (governo)

O governo de Donald Trump informou, nesta segunda-feira (3), que a ajuda alimentar que beneficia cerca de 42 milhões de americanos será reduzida praticamente pela metade em novembro devido ao impasse orçamentário que já dura um mês.

O governo utilizará 4,65 bilhões de dólares (R$ 24,87 bilhões) de um fundo de emergência para financiar os pagamentos relacionados ao Snap, o principal programa de ajuda alimentar pública nos Estados Unidos, o que cobrirá aproximadamente “50% das ajudas às famílias elegíveis”, afirmou um funcionário do Ministério da Agricultura em documentos judiciais.

Segundo esses documentos apresentados a um tribunal federal de Rhode Island, o Executivo não completará o déficit com outros recursos.

