EUA registra menor déficit comercial em 5 meses em agosto devido à queda nas importações

O aumento das exportações e a queda das importações empurraram o déficit comercial dos EUA para o seu nível mais baixo em cinco meses, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira (8).

O déficit da balança comercial da maior economia do mundo atingiu 70,4 bilhões de dólares (384,5 bilhões de reais) em agosto, informou o Departamento do Comércio, abaixo dos 78,9 bilhões de dólares (430,9 bilhões de reais) registrados em julho.

Este é o valor mais baixo desde março.

As exportações aumentaram 2%, para 271,8 bilhões de dólares (1,4 trilhão de reais), impulsionadas por aeronaves e equipamentos de telecomunicações, produtos farmacêuticos e automóveis. Mas as exportações de semicondutores caíram no mês.

Entretanto, as importações caíram 0,9%, para 342,2 bilhões de dólares (1,8 trilhão de reais) com declínios em produtos industriais e automóveis de passageiros.

O déficit comercial com a China caiu para 24,7 bilhões de dólares (134,9 bilhões de reais) em agosto, segundo o Departamento do Comércio, menos 2,6 bilhões de dólares (14,2 bilhões de reais) que no mês anterior.

