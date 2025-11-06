EUA se prepara para o caos após redução do número de voos

Viajantes sofreram nesta quinta-feira (6) com atrasos e cancelamentos de voos nos Estados Unidos, na véspera de um dia que se anuncia caótico, após uma ordem do governo para reduzir o tráfego aéreo devido à falta de funcionários causada pelo “shutdown” no país.

As companhias aéreas cortarão amanhã 10% dos voos em 40 zonas de alto tráfego, para cumprir a ordem da Administração Federal de Aviação (FAA), emitida por motivos de segurança.

A paralisação do governo deixou sem salário dezenas de milhares de controladores aéreos, funcionários da segurança aeroportuária e outros trabalhadores, o que resultou em uma escassez de funcionários.

Mais de 4 mil atrasos e 96 cancelamentos foram registrados hoje, segundo o serviço de rastreamento de voos FlightAware. Viajantes também enfrentaram longas filas nos controles de segurança.

Os principais aeroportos do país foram afetados. Nos de Boston e Newark, os atrasos superaram, em média, duas horas. No O’Hare, de Chicago, e no Reagan National, de Washington, houve atrasos de mais de uma hora.

“Se a pressão continuar aumentando, mesmo depois dessas medidas, tomaremos medidas adicionais”, disse na noite de ontem o chefe da FAA, Bryan Bedford, que descreveu a situação como “muito incomum”.

As medidas são anunciadas no momento em que o país entra em sua alta temporada de viagens, com dois feriados importantes próximos. Os novos cancelamentos poderiam afetar milhares de voos por dia, em alguns dos aeroportos mais movimentados do país, como os de Atlanta, Newark, Denver, Chicago, Houston e Los Angeles.

