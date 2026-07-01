EUA suspende restrições a modelos avançados de IA da Anthropic

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A Anthropic permitirá, a partir de quarta-feira (1º), o acesso mundial aos seus modelos de inteligência artificial (IA) mais recentes e mais potentes, após o governo dos Estados Unidos suspender as restrições sobre sua comercialização, informou a empresa americana nesta terça-feira.

Em 12 de junho, Washington havia obrigado de forma abrupta a Anthropic a bloquear o acesso a esses dois modelos de ponta, Mythos 5 e Fable 5, por motivos de segurança nacional.

“Recebemos uma notificação de que o Departamento de Comércio suspendeu os controles de exportação sobre o Claude Fable 5 e o Mythos 5”, afirmou a companhia em uma publicação no X. “Começaremos a restabelecer o acesso amanhã”, acrescentou.

Na última sexta-feira, o governo levantou parcialmente as restrições sobre o Mythos 5, permitindo seu acesso a alguns “ciberdefensores e operadores de infraestrutura” americanos. Parceiros estrangeiros, em particular as agências estatais de cibersegurança da Europa e da Ásia, continuavam sem acesso.

A Anthropic, que há meses mantém relações turbulentas com o governo dos Estados Unidos, não esclareceu se a medida permitirá que esses órgãos estrangeiros tenham acesso aos seus modelos de IA.

O governo de Donald Trump, que por muito tempo se mostrou hostil a qualquer regulamentação da IA, mudou de direção nessa política diante das poderosas capacidades dos modelos mais avançados. Nesta terça, o diretor da CIA, John Ratcliffe, classificou esses modelos como “armas nucleares digitais”.

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