EUA suspende tarifas ao México por um mês

afp_tickers

3 minutos

Os Estados Unidos suspenderam por um mês as tarifas de 25% que haviam anunciado para o México, depois que o país latino-americano concordou em enviar 10.000 militares para a fronteira comum para conter o tráfico de drogas, anunciaram os líderes de ambos os países nesta segunda-feira (3).

“As tarifas estão suspensas por um mês a partir de agora”, escreveu a presidente Claudia Sheinbaum na rede social X, após um telefonema com seu homólogo americano, Donald Trump, nesta segunda-feira, um dia antes das tarifas entrarem em vigor.

Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco O resumo semanal da mídia suíça sobre as principais tendências políticas e de negócios nos países de língua portuguesa. Ao se inscrever, você receberá uma série de boas-vindas e até seis atualizações por ano. Eu concordo com o processamento dos meus dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Assine, é de graça!

Pouco depois, Trump confirmou o acordo após o que descreveu como “uma conversa muito amigável” com sua homóloga.

Durante a suspensão de um mês, “realizaremos negociações” entre altos representantes de ambos os governos em uma “tentativa de chegar a um acordo”, disse Trump.

Sheinbaum também indicou que seu governo se comprometeu a enviar 10.000 militares para a fronteira norte “para evitar o tráfico de drogas do México para os Estados Unidos, particularmente de fentanil”.

Ela acrescentou que Washington, por sua vez, prometeu trabalhar para “prevenir o tráfico de armas de alto poder para o México”, uma reivindicação que o governo mexicano fez em diversas ocasiões e que o levou inclusive a processar fabricantes de armas nos EUA.

“Nossas equipes começarão a trabalhar hoje em duas frentes: segurança e comércio”, escreveu.

Trump havia anunciado no sábado tarifas de 25% sobre todas as exportações do México e Canadá, seus parceiros no tratado de livre comércio T-MEC, acusando ambos os países de permitir o fluxo de migrantes irregulares e drogas para seu território.

O governo Trump chegou a acusar o México de ter uma “aliança” com cartéis de drogas, o que Sheinbaum rejeitou no fim de semana, chamando a declaração de “calúnia”.

Os Estados Unidos são o destino de mais de 80% das exportações mexicanas, portanto as tarifas significariam um grande golpe para a segunda maior economia da América Latina, atrás do Brasil.

Analistas previram uma recessão para a economia mexicana se as tarifas fossem mantidas por vários meses.

No domingo, Sheinbaum anunciou que havia proposto uma mesa de diálogo com Trump sobre migração e o tráfico de drogas, reiterando que as tarifas teriam efeitos “muito graves” na economia americana, pois aumentariam os preços dos produtos exportados do México.

Sheinbaum afirmou que sua ligação com Trump “foi uma boa conversa dentro de um marco de respeito”.

“Tenho certeza de que neste mês conseguiremos entregar resultados, bons resultados para o povo, bons resultados para o povo do México”, acrescentou a presidente, que foi recebida com aplausos ao entrar na sala de conferências do palácio presidencial.

A presidente afirmou que é muito importante que as tarifas tenham sido suspensas, o que lhe permitirá “trabalhar, negociar e reconhecer” a importância do tratado de livre comércio, que pelas regras atuais deve ser revisado pelos três parceiros em 2026.

yug/nn/dd/jc/jb/aa/dd