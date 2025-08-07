The Swiss voice in the world since 1935

EUA vai abrir centro de detenção em base militar perto do México

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O governo dos Estados Unidos vai abrir um centro de detenção de imigrantes com capacidade para 5 mil pessoas na base militar de Fort Bliss, perto da fronteira com o México, anunciou o Pentágono nesta quinta-feira (7).

Em 20 de janeiro, primeiro dia do seu segundo mandato, o presidente Donald Trump decretou emergência nacional na fronteira com o México. Em março, no Congresso, afirmou que o território mexicano na fronteira com os Estados Unidos “está totalmente dominado por cartéis criminosos que assassinam, estupram e torturam”.

“Em meados de julho, começamos a trabalhar no estabelecimento de um centro de detenção em Fort Bliss. Tiveram início, então, as obras para uma capacidade inicial de 1.000 imigrantes ilegais”, informou o Pentágono. “Concluiremos a construção de até 5 mil camas nos próximos meses.”

Esse não será o primeiro uso de uma base americana para abrigar imigrantes durante o governo Trump. No começo do ano, o presidente ordenou a preparação de uma “instalação para imigrantes” com capacidade para 30 mil pessoas em Guantánamo, Cuba, um objetivo que ainda está longe de ser alcançado. Segundo dados analisados pela AFP, apenas 22 pessoas por dia, em média, ficaram detidas ali em junho.

As condições nos centros de detenção de imigrantes americanos preocupam ONGs. No mês passado, a Human Rights Watch (HRW) divulgou um relatório que alerta para abusos e um tratamento degradante em três centros da Flórida.

As iniciativas do governo americano para conter a imigração ilegal incluem operações policiais, prisões e deportações em aviões militares.

wd/mlm/erl/nn/lb/am

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Melanie Eichenberger

Suíços no exterior: Como você comemora o Dia Nacional da Suíça onde você mora?

Você tem alguma tradição especial para o aniversário da Suíça? Conta pra gente onde você mora e como costuma comemorar.

Participe da discussão
4 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
2 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
28 Curtidas
49 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR