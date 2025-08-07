EUA vai abrir centro de detenção em base militar perto do México

O governo dos Estados Unidos vai abrir um centro de detenção de imigrantes com capacidade para 5 mil pessoas na base militar de Fort Bliss, perto da fronteira com o México, anunciou o Pentágono nesta quinta-feira (7).

Em 20 de janeiro, primeiro dia do seu segundo mandato, o presidente Donald Trump decretou emergência nacional na fronteira com o México. Em março, no Congresso, afirmou que o território mexicano na fronteira com os Estados Unidos “está totalmente dominado por cartéis criminosos que assassinam, estupram e torturam”.

“Em meados de julho, começamos a trabalhar no estabelecimento de um centro de detenção em Fort Bliss. Tiveram início, então, as obras para uma capacidade inicial de 1.000 imigrantes ilegais”, informou o Pentágono. “Concluiremos a construção de até 5 mil camas nos próximos meses.”

Esse não será o primeiro uso de uma base americana para abrigar imigrantes durante o governo Trump. No começo do ano, o presidente ordenou a preparação de uma “instalação para imigrantes” com capacidade para 30 mil pessoas em Guantánamo, Cuba, um objetivo que ainda está longe de ser alcançado. Segundo dados analisados pela AFP, apenas 22 pessoas por dia, em média, ficaram detidas ali em junho.

As condições nos centros de detenção de imigrantes americanos preocupam ONGs. No mês passado, a Human Rights Watch (HRW) divulgou um relatório que alerta para abusos e um tratamento degradante em três centros da Flórida.

As iniciativas do governo americano para conter a imigração ilegal incluem operações policiais, prisões e deportações em aviões militares.

