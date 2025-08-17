The Swiss voice in the world since 1935

Europa discute plano de paz para a Ucrânia após cúpula Trump-Putin

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Os líderes da França, Alemanha e Reino Unido organizam uma videoconferência neste domingo (17) da “coalizão dos voluntários”, na qual discutirão um plano de paz para a Ucrânia sem trégua prévia, como proposto por Donald Trump após sua cúpula com Putin. 

O encontro no Alasca entre Trump e Putin, que se esperava crucial para a Ucrânia e a Europa, acabou sendo o grande retorno do presidente russo ao cenário internacional, sem resultar em um cessar-fogo ou novas sanções contra a Rússia. 

O presidente americano inclusive apoia uma proposta russa para fortalecer sua presença no leste da Ucrânia, disse à AFP uma autoridade familiarizada com as conversas telefônicas entre o magnata republicano e os líderes europeus. 

Putin “está, na verdade, pedindo que a Ucrânia abandone o Donbass” e, portanto, ceda completamente esse território, que inclui as regiões orientais de Donetsk e Luhansk, acrescentou a fonte, que também mencionou uma proposta para congelar a linha de frente nas regiões meridionais de Kherson e Zaporizhzhia. 

Sete meses após o início da invasão da Ucrânia, a Rússia declarou a anexação dessas quatro regiões ucranianas em setembro de 2022, embora suas tropas ainda não controlem totalmente nenhuma delas. 

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que rejeita qualquer concessão territorial, será recebido por Trump na Casa Branca na tarde de segunda-feira. 

Embora tenha expressado sua gratidão pelo convite, Zelensky alertou no sábado que a recusa de Moscou em aceitar um cessar-fogo “complica a situação”. 

Vários líderes europeus viajarão a Washington para apoiar o presidente ucraniano nesta reunião.

burs-seb-nr/gmo/phs/mmy/es/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
28 Curtidas
54 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
8 Curtidas
9 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você seria político sem receber salário?

Na Suíça, muitos políticos trabalham sem salário fixo, até no Parlamento nacional. É o sistema de milícia: servir por convicção, não por dinheiro.

Participe da discussão
27 Curtidas
21 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR