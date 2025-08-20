The Swiss voice in the world since 1935

Europa registra recorde de surtos de doenças transmitidas por mosquitos

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

A Europa registrou este ano um número recorde de surtos de doenças transmitidas por mosquitos – como a chikungunya e o vírus do Nilo Ocidental – devido à mudança climática, informou a agência europeia de saúde nesta quarta-feira (20).

A Europa está passando por temporadas mais longas e intensas de circulação de doenças transmitidas por mosquitos, observou o Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (ECDC).

“Esta mudança está impulsionada por fatores climáticos e ambientais, como o aumento das temperaturas, verões mais longos, invernos mais suaves e mudanças nos padrões de chuva, condições que, em conjunto, criam um entorno favorável para que os mosquitos prosperem”, indicou em um comunicado.

A diretora do ECDC, Pamela Rendi Wagner, afirmou que a Europa está entrando em uma nova fase em que “uma alta transmissão, mais longa e mais intensa, das doenças transmitidas por mosquitos está se convertendo em uma nova realidade”.

O mosquito capaz de transmitir o vírus da chikungunya, Aedes albopictus, já está estabelecido em 16 países europeus e 369 regiões, enquanto há uma década estava somente em 114 regiões, detalhou o ECDC.

A Europa registrou até o momento 27 surtos de chikungunya em 2025, um recorde para o continente.

Pela primeira vez, foi relatado um caso autóctone na região francesa da Alsácia, “um fato excepcional nesta latitude, o que destaca a contínua expansão para o norte do risco de transmissão”, destacou a agência.

Até dia o dia 13 de agosto, oito países europeus haviam notificado 335 casos autóctones de infecção pelo vírus do Nilo Ocidental e 19 mortes, sendo a Itália o país mais afetado, com 274 infecções.

O ECDC pediu às pessoas nas zonas afetadas que se protejam contra as picadas de mosquitos usando repelente, vestindo camisas com mangas compridas e calças, além de redes mosquiteiras nas janelas e camas.

po/jll/mab/mb/jmo/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
13 Curtidas
14 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
16 Curtidas
12 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
57 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR