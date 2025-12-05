Eurostat revisa para 0,3% crescimento da zona do euro no 3T

afp_tickers

1 minuto

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro no terceiro trimestre de 2025 foi revisado para cima em relação ao trimestre anterior, situando-se em 0,3%, anunciou o Escritório Europeu de Estatísticas, Eurostat, nesta sexta-feira (5).

Durante este período, o PIB corrigido por variações sazonais aumentou 0,3% na zona do euro, frente ao 0,2% estimado anteriormente, e a 0,4% na UE, detalhou o Eurostat.

ob/adc/apz/pb/hgs/mvv/am